Sóbrio há 2 anos, Sergio Hondjakoff revela planos para o futuro

O ator Sergio Hondjakoff, o Cabeção em Malhação, da Globo, completa dois anos de sobriedade e falou sobre o assunto em entrevista

O ator Sergio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem Cabeção em Malhação, da Globo, sumiu da televisão devido a seu vício em substâncias ilícitas. Mas, depois de várias internações em clínicas de reabilitação, ele completa dois anos de sobriedade.

"Estou me mantendo limpo e me prontificando a ser cada vez melhor, para cometer novos erros e não repetir os erros antigos", disse ele ao portal Folha de S. Paulo. Sua internação mais longa durou dez meses e meio. Durante o período, perdeu a avó e não conseguiu se despedir. "Foi muito difícil", disse.

Recuperado, ele tenta manter uma vida saudável e retomar sua carreira como ator. Além disso, quer se tornar um ativista pelo tratamento de dependentes químicos no Brasil."Contribuo falando da minha experiência empírica e me mantendo sóbrio, mas ainda quero fazer mais que isso. Tem questões políticas que ainda preciso ter embasamento, encontrar meu posicionamento e minha narrativa", analisou.

Para ele, as políticas voltadas à redução não são suficinetes para resolver a questão da dependência química no Brasil. "O CAPS [Centro de Atenção Psicossocial] é maravilhoso, mas não consegue atender toda a demanda", defendeu. Segundo Sérgio, muitas clínicas particulares "deixam a desejar em aspectos como acolhimento".

"Muitas ainda têm aquela filosofia: 'Se o cara aprontou e a família internou, ele tem que passar um veneno lá dentro para andar na linha'. Mas não deveria ser assim", acredita. "O tratamento deveria despertar no adicto o real desejo de permanecer limpo."

Retorno à atuação

De volta ao trabalho como ator, Sergio Hondjakoff em breve aparecerá nos cinemas no filme Caipora, descrito pelo diretor Bellamir Freire como um suspense-terror folclórico. No filme, ele atuará ao lado de Kayky Brito, Camila Camargo e Nill Marcondes. "Meu personagem é um alívio cômico. Pude matar as saudades de gravar com aquela energia do Cabeção, com um humor ingênuo", completou.