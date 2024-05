Ticiane Pinheiro se surpreende com atitude inesperada da filha: 'Do nada'

Em momento com a família em casa, Ticiane Pinheiro se surpreende ao ver sua filha com César Tralli, Manuella, aprontando; veja o flagra

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, de 4 anos, divertiu os papais na noite desta segunda-feira, 20, ao fazer algo inesperado durante o jantar da família. A apresentadora gravou o momento cheio de graça da caçula e deu risada com a atitude dela.

Sozinha, a menina colocou a fantasia de Pequena Sereia e chamou a atenção de todos ao deitar em uma mesa de centro e começar a fingir que era a personagem. Mexendo a cauda e dando risada, Manuella esbanjou todo seu charme e divertiu os familiares com a atuação surpresa.

"Do nada, no meio do nosso jantar, a Manu aparece vestida assim... de Ariel, fofa", flagrou Ticiane Pinheiro o momento divertido e deu risada com a espontaineidade da herdeira mais nova.

Ainda nesta segunda-feira, 20, a apresentadora da Record Tv registrou o reencontro de César Tralli com sua primogênita, Rafaella Justus, que passou o fim de semana com o pai Roberto Justus e fez a prova de vestidos de sua festa de 15 anos com a madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert Justus.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.