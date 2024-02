Quem é o marido de Nadja Haddad? Eles vão ter filhos gêmeos

Após Nadja Haddad anunciar que será mãe de gêmeos, que tal saber mais sobre quem é o marido dela? Eles estão casados há sete anos

A apresentadora Nadja Haddad agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que será mãe de gêmeos. Ela está grávida pela primeira vez e contou a novidade ao mostrar um ensaio fotográfico com seu marido, Danilo Joan. Saiba mais sobre quem é o maridão dela e pai dos bebês :

Danilo Joan é o prefeito da cidade de Cajamar, onde nasceu em 29 de abril de 1983. Na adolescência, ele foi jogador de futebol do São Paulo, Santos e União Barbarense. Mas ele abandonou os campos após a separação dos pais. Com isso, ele se tornou empresário no ramo da terraplanagem e resíduos de construção civil. Em 2016, ele entrou para a política e começou a disputar as eleições para ser prefeito de Cajamar, cargo que conquistou em 2019 e foi reeleito em 2020.

Nadja e Danilo se casaram em dezembro de 2016 em uma cerimônia religiosa em uma fazenda de Itatiba, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Em 2021, ela emocionou os fãs com uma declaração de amor para o marido. "Casei com seus sonhos, com suas manias e você, com tudo o que carrego em mim. Aprendemos a lidar com diferenças que hoje, se complementam. Obrigada por ter aprendido a conviver com minhas manias, minha intensidade, com meu silêncio inexplicável e quebrado por gargalhadas ensurdecedoras e por motivos bestas. Obrigada por me preencher com surpresas que me tiram o fôlego! Por acreditar mais em mim que eu mesma. Obrigada, Jesus, por ter preparado esse casamento que, jamais imaginei pra mim! Casei com o grande amor da minha vida!", disse ela.

Nadja Haddad é casada com Danilo Joan - Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio da gravidez

A revelação da gravidez foi feita por ela por meio de um post no Instagram, no qual apareceu com um vestido justo para destacar a barriga de grávida. Na legenda, ela contou que são gêmeos e que o casal está muito feliz com a novidade.

"A Palavra de Deus se cumpriu! Bastou crermos e aguardarmos o tempo Dele… E nossa promessa chegou! Ou melhor, as nossas promessas: carrego duas bençãos no meu ventre! SÃO DOIS!!!!

Começa agora um novo e o melhor tempo de nossas vidas! Jesus nos capacitou e, agora, viramos papai e mamãe de dois milagres! Enfim… GRÁVIDOS!!!!", disse ela.