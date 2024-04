Confira trabalhos que Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira fizeram juntos

Com o anúncio da separação de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, relembre os trabalhos que ambos realizaram juntos durantes a união

Após dez anos de relacionamento e oito de casados, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira confirmaram a separação nesta segunda-feira, 29, por meio da assessoria de imprensa ao site da Quem. Relembre os trabalhos que eles realizaram juntos durante a união:

A aproximação de ambos teve início durante em uma viagem a Buenos Aires, na Argentina, enquanto gravavam a novela O Rebu, de 2014. A atriz interpretava a protagonista Duda, que se apaixonava perdidamente por Bruno Ferraz (Daniel de Oliveira), profissional de TI contratado pela mãe dela, Angela (Patrícia Pillar) para realizar falcatruas.

No mesmo ano, o agora ex-casal atuou no seriado Doce de Mãe, também na TV Globo. Protagonizada por Fernanda Montenegro, a trama tinha Daniel de Oliveira como parte do elenco fixo. Já Sophie realizou uma participação especial.

Ainda na mesma emissora, ambos contracenaram na série Os Dias Eram Assim, em 2017. No projeto, ela deu vida a uma mocinha chamada Alice, a qual formava par romântico com o ator Renato Góes. Daniel, por sua vez, interpretou o vilão Vitor Drumonte, que formou um triângulo amoroso com o casal central.

Já nas telonas do cinema, eles estiveram no filme O Rio do Desejo, lançado em 2023. No longa, Dalberto (Daniel de Oliveira), que se apaixona por Anaíra (Sophie Charlotte), abandona seu trabalho na polícia e se torna comandante de um barco. O casal passa a viver em uma casa às margens do Rio Negro, mas quando Dalberto precisa fazer uma viagem longa, seus dois irmãos se atraem pela cunhada, Anaíra.

Como foi o casamento de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira?

Nesta segunda-feira, 29, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira surpreenderam ao anunciarem o fim do casamento após oito anos juntos. Discretos quanto aos detalhes do término, a decisão reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento. Vamos relembrar a história deles e como foi a cerimônia que oficializou a união entre os atores:

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se conheceram nos bastidores do remake da novela ‘O Rebu’, na Globo, em 2014. No ano seguinte, eles ficaram noivos depois que o ator pediu a mão da amada durante o chá de bebê de um amigo. Após quase dois anos de namoro, Sophie subiu ao altar e disse o tão sonhado sim para Daniel.

O casamento aconteceu em uma cerimônia religiosa e intimista ao ar livre, realizada em uma paróquia de Niterói, no Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 2015. Na época, a atriz já estava grávida de seu primeiro e único filho com o ator, o pequeno Otto, e por isso, é possível notar uma barriguinha discreta apontando em seu vestido.

Inclusive, vale destacar que Sophie marcou presença na cerimônia usando um modelo clássico com véu, grinalda e rendas francesas. Sorridente, apareceu realizada em seu casamento, que reuniu 250 convidados, como a ex-mulher do ator, Vanessa Giácomo, além de amigos próximos como Fiorella Mattheis, Nathalia Dill, Bruna Marquezine e Letícia Colin.

Na época do casório, Sophie falou sobre a união e também sobre a chegada de seu primeiro herdeiro: “Estar casada, para mim, significa um compromisso. Casamento é um plano de vida. Sempre quis casar de véu e grinalda. Sempre chorei em casamentos. Acho lindo demais”, ela se emocionou ao celebrar a nova etapa em sua vida pessoal.