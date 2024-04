Noivo de Fernanda Paes Leme derrete web com nova foto da filha

Victor Sampaio, noivo de Fernanda Paes Leme, atualiza suas redes sociais e derrete web com nova foto da primeira filha do casal, Pilar

Pilar, filha da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, nasceu no último dia 17 e já está encantando muitos com sua fofura! No último domingo, 28, Victor Sampaio, noivo da famosa e pai da pequena, atualizou suas redes sociais e estourou o fofurômetro com um novo registro da filha.

Em seu perfil oficial do Instagram, Victor publicou uma selfie com Pilar e Tina, a pet da família. Juntinhos, os dois estavam descansando na cama e o paizão aproveitou para registrar esse momento relaxante para seus seguidores. "Vamos lá todo mundo olhando pra selfie", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se derreteram pela foto e rasgaram elogios para a filha de Fepa e Victor. "Lindos! Pilar é misturinha do papai e mamãe", disse um seguidor. "Que fotão!", disparou outro. "É sobre isso, Amor Incondicional", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor A. Sampaio (@victorasampaio)

Fernanda Paes Leme proíbe visitas após chegada da filha

Na última semana, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que decidiu restringir as visitas em casa após o nascimento de sua filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. Depois de receber amigos e familiares na maternidade, a mais nova mamãe contou que está se adaptando à rotina com a bebê e ‘fechada para balanço’.

Através dos stories do Instagram, Fepa agradeceu o carinho dos amigos, mas afirmou que não ‘está dando conta’ de responder todo mundo, pois está focada na pequena: “Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo”, iniciou.

"Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também. Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado... é que não estou dando conta mesmo de responder... mas estou amando”, a apresentadora completou e se derreteu pelos primeiros dias com a herdeira.

Na sequência, Fernanda revelou que não pretende receber nenhuma visita em sua casa após a chegada da pequena: “E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto”, ela finalizou a declaração. Vale lembrar que apesar da decisão recente, a bebê já foi paparicada por diversos amigos de Fernanda e Victor.