Tiago Leifert revela quem foi bem nas seletivas do BBB

Tiago Leifert relembra quando acompanhava as seletivas do BBB e conta quais ex-BBBs se deram muito bem nas entrevistas na cadeira elétrica

O apresentador Tiago Leifert revelou uma curiosidade sobre os bastidores do Big Brother Brasil para os fãs. Em clima de esquenta para o BBB 23, ele relembrou quais ex-BBBs foram muito bem nas entrevistas durante o processo seletivo. O assunto surgiu quando Leifert contou que votou em Gabriel para ser o escolhido da Casa de Vidro para participar do BBB 23. Assim, ele contou que algumas pessoas vão bem na entrevista da cadeira elétrica, enquanto outros não vão muito bem.

“A pessoa às vezes vai muito bem na seletiva, você tem uma expectativa enorme, bota lá dentro e não rende. E uma pessoa que foi mais ou menos na seletiva, você bota lá dentro e às vezes ela explode e pode ser campeã. Mas isso é raro, tá? São as exceções. Geralmente, quem vai muito bem nas seletivas, rende lá dentro. Às vezes precisa de uma cutucada ou outra, mas rende. Vamos ver. Esse é o frio na cabeça, é difícil, dá medo de selecionar. É uma aflição, e complicado, é a arte do negócio e é muito difícil”, contou ele.

Assim, Tiago Leifert conta quais entrevistas foram marcantes em sua trajetória no reality show: Kaysar, Paula, Juliette, Gil do Vigor, Ana Clara e Ayrton. “Quem foi muito bem nas seletivas que eu estava e eu lembro da seletiva, da entrevista, de tudo... Kaysar, foi uma entrevista memorável, foi um cara que fez muito sucesso na edição. Paula foi muito bem na entrevista para o 19. Juliette foi muito bem na dela. Gil foi bem na dele. Esse são os caras que eu lembro quando sentaram para conversar, lá na cadeira elétrica. Eles foram muito memoráveis. A gente via na seletiva e falava: vai entrar, tá lá dentro. Pela lógica, os protagonistas não estão na Casa de Vidro hoje. Os protagonistas da edição é quem já está confinado no hotel, que foi muito bem na seletiva. Outra pessoa que foi muito bem na seletiva foi a Ana Clara, ela e o pai dela, eles foram excepcionalmente bem na entrevista”, afirmou.