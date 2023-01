Tiago Leifert dá opinião sobre os participantes Casa de Vidro: 'Não foram brilhantes'

Tiago Leifert revela quem é o seu favorito na Casa de Vidro do BBB 23 e cria uma teoria de como os participantes foram selecionados para a dinâmica: 'É o que eu acho, um recado da Casa de Vidro pré-programa'

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu o público ao revelar em quem votou para ser o escolhido entre os participantes da Casa de Vidro para participar do BBB 23, da Globo. Nesta quarta-feira, 11, ele revelou que votou em Gabriel, que disputa a vaga no reality show junto Manoel, Paula e Giovanna. Então, o comunicador, que já foi apresentador do Big Brother Brasil, deu a sua justificativa para a decisão e ainda opinou sobre um possível motivo para a Casa de Vidro ter sido criada antes do início oficial do BBB 23.

Em sua teoria, Leifert cogitou que os quatro integrantes da Casa de Vidro não teriam sido brilhantes na etapa das seletivas e a produção decidiu colocá-los na dinâmica com o público para ver quem realmente merece ir para o jogo oficial. Apesar de sua teoria, o comunicador fez questão de ressaltar que não sabe a lista de participantes e que não tem informações privilegiadas do programa. Além disso, ele também justificou o seu voto em Gabriel.

“Estão mandando mensagem pedindo para eu justificar o meu voto... Ah, gente, não... São todos maravilhosos, eu gosto de todos... Ai, sabe Tadeu, eu tenho que escolher um, então vou escolher o Gabriel...”, brincou ele, que logo complementou com a sua opinião. “Eu não sei o elenco, eu não pergunto para eles. Primeiro porque o elenco é confidencial e eu não trabalho mais lá. Eu só sou fã do programa igual vocês. Segundo porque eles têm mais o que fazer do que ficar me dando satisfação do que estão trabalhando. Então não fico enchendo o saco de ninguém. Eu sou fã do programa, eu mando mensagem para os meus amigos que trabalham lá e para o Big Boss porque eu gosto do programa. Mas eu não sei qual é o elenco”.

“O que eu acho que está acontecendo... Nunca teve uma Casa de Vidro pré-jogo, certo? Eu acho, é uma opinião minha, essas quatro pessoas que estão lá, elas não foram pessoas absolutamente brilhantes na seletiva. Se elas tivessem ido muito bem na seletiva e fosse unanimidade no processo seletivo e com a direção de conteúdo, elas não teriam ido para uma Casa de Vidro, que é um paredão pré-programa. Elas foram lá porque ficaram como elenco de composição, o elenco que vai lá ajudar, o elenco de apoio, que você olha e coloca lá para acrescentar, mas não foram protagonistas no processo seletivo. É o que eu acho, que é esse o recado de uma Casa de Vidro pré-programa”, contou ele.

Na sequência, Leifert falou sobre Manoel e Gabriel, que disputam a vaga masculina no BBB 23. “Tendo isso dito, quem eu acho que pode compor melhor o elenco, que eu não sei qual é, é o Gabriel. Eu adoro o Manoel, inteligente, psiquiatra, carisma, é até a cara do Big Brother Brasil, mas se ele está na Casa de Vidro, é porque o pessoal do Big Brother também não tem certeza se ele merece entrar. Por que eu votaria no Gabriel? Porque ele me parece um cara que vai dar trabalho nas provas de resistência, é um cara fisicamente muito bem, ele é um menino solteiro e bonito, pode acrescentar nas festas e tem um currículo que já foi publicamente debatido e invejável, e o comportamento dele, ele foi muito bem, ele não se intimidou pela Casa de Vidro”, declarou.

Por fim, Tiago Leifert defendeu o seu voto em Gabriel. “Eu acho que ele pode acrescentar mais como elenco de apoio, como elenco de composição, ele é mais importante. Ele tem carisma, foi bem com o público ali em volta, quando mostrava algum tweet ruim para ele, ele ignorava, tem a cabeça forte. É um grande candidato. Eu acho que o Gabriel pode incomodar mais lá dentro os outros participantes. Tem que votar em quem vai incomodar lá, fazer o jogo andar. Acho que o Gabriel tem mais chance”, afirmou.