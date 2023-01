BBB 23: saiba quando a lista de participantes será divulgada

TV Globo revela quando vai divulgar a lista oficial de participantes do BBB 23 ao longo da programação da TV aberta

Os fãs do reality Big Brother Brasil estão prestes a descobrir a lista oficial de participantes do BBB 23. Nesta terça-feira, 10, a TV Globo revelou que a lista será divulgada na quinta-feira, 12, ao longo da programação da TV aberta.

Os perfis dos brothers e das sisters serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do programa matinal ‘Encontro com Patrícia Poeta’.

O anúncio esse ano será feito dentro da casa do BBB 23, onde os participantes vão morar nos próximos meses, conduzido pelo apresentador Tadeu Schmidt junto da Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

"Tá todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história." provocou o apresentador gerando ainda mais ansiedade no publico.

Hoje conhecemos os primeiros participantes dessa edição que estão na casa de vidro! Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna entraram na manhã de hoje no quarto dentro de um shopping carioca. Eles irão disputar duas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil, apenas um brother e uma sister irão entrar na disputa pelo premio de mais de R$1,5 milhões.

Outro assunto que vem gerando ansiedade entre os fãs de Big Brother Brasil são as especulações de quem serão os 10 famosos que vão fazer parte do camarote do BBB 23 esse ano, desde 2020 quando o reality passou a ser divido entre camarote e pipoca os internautas sempre vão a loucura tentando adivinhar quem são os possiveis participantes da edição.

O reality tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro.