BBB 23: Conheça os quatro participantes da Casa de Vidro

Casa de Vidro do BBB 23 está montada em shopping no Rio de Janeiro e conta com quatro participantes. Saiba quem são!

O BBB 23 já começou! Nesta terça-feira, 10, a TV Globo abriu as portas da Casa de Vidro, que conta com quatro participantes que disputam duas vagas dentro do reality show. A dinâmica foi montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o público pode ir até o local para conhecer os participantes de pertinho.

Durante a programação da Globo nesta manhã, a emissora revelou quem são os quatro participantes. Conheça aqui!

- Paula é biomédica e é do Pará

Paula tem 28 anos, é de Jacundá, no Pará, e trabalha em um laboratório de análises clínicas. Ela estudou em Goiânia e pagou a faculdade do seu irmão, além de ter ajudado a mãe. Ela está solteira depois de ter terminado um namoro de seis anos. Ela diz que é alegre, brincalhona, briguenta e emocionada. O seu objetivo é ganhar dinheiro. “Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro, eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, contou.

-Manoel é psiquiatra e é de Cuiabá

Manoel tem 32 anos e é médico psiquiatra. Ele é de Cuiabá e se formou em medicina em Barbacena, Minas Gerais. Ele já morou em Toronto, no Canadá. Ele gosta de esportes e diz que tem o espírito competitivo. O objetivo dele é entrar no programa para ganhar e usar a fama para falar sobre saúde mental.

-Giovanna é gamer e empresária

Giovanna tem 25 anos e é natural de Campinas, em São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro. Ela é empresária do ramo de beleza e cursou Direito, mas trancou a faculdade. Ela foi emancipada aos 16 anos para se tornar empresária junto com os pais. Ela gosta de jogos online e se define como forte, determinada e leal aos amigos. “Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso”, contou.

-Gabriel é modelo

Gabriel é modelo, tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele fez a faculdade de Administração. Ele se mudou para Florianópolis durante a pandemia e decidiu investir na carreira de modelo. Ele se considera caseiro e gosta de curtir a praia e a família. “Quero entrar para ficar rico, milionário”, contou.