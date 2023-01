BBB 23: Gabriel diz que já ficou com Anitta, Luisa Sonza e Gabi Lopes

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel é modelo, já ficou com celebridades e tem 50 tatuagens

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel revelou que já ficou com celebridades, como Anitta, Luisa Sonza e Gabi Lopes. Ele contou que a ficada com Anitta aconteceu após ele chamar a atenção dela por causa de um vídeo no TikTok.

Gabriel ainda contou que admira Grazi Massafera como um símbolo sexual. Ele tem mais de 50 tatuagens e já foi tatuado por um monge na Tailândia.

O rapaz começou na carreira de modelo após se envolver com a influencer Sandri Oliveira. "Ela me chamou pra fazer um ensaio sensual, de lingerie. Como a gente estava ‘junto’, ela me chamou dizendo que teria mais intimidade comigo, disse que eu tinha o perfil. Num primeiro momento eu pulei fora, mas depois ela me convenceu e eu fui. Então as primeiras fotos que eu fiz foram já de cueca, eu estava bem nervoso", disse ele.

Inclusive, ele também teve o apoio de Gabi Lopes após ficarem. “Meu pai fala que eu sou sortudo. Ela que me colocou dentro da agência, ela já fazia vários trabalhos lá, ligou pro cara e em uma semana eu estava lá fazendo job já”, afirmou.

Ele ainda contou que namorou apenas uma vez, dos 16 aos 19 anos, e já chegou aos 92 quilos quando era adolescente. Gabriel ainda contou que recebe cantadas de homens, mas só fica com mulheres. Ele ainda disse que nunca mandou nudes.