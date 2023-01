BBB 23: Manoel vive relacionamento aberto e está aberto para romance na casa

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Manoel é psiquiatra, tem um crush no ator João Guilherme e vive um relacionamento aberto

O psiquiatra Manoel tem 32 anos e vive em Cuiabá. Ele está confinado na Casa de Vidro do BBB 23, da Globo, e disputa uma das vagas no reality show. Ele contou que tem um relacionamento aberto com o namorado que conheceu no Orkut.

O rapaz contou que ele e o namorado se encontraram pela primeira vez quando foram assistir a um filme do Harry Potter e guardam uma varinha do filme no quarto deles como recordação. O relacionamento é aberto e ele pode viver um romance dentro do programa. “Antes do nosso relacionamento ser aberto, tive uns casos e sofria com isso, nesse processo fui soltando os segredos, conversei com ele. Tenho exposto todos os meus pontos para os meus pais”, disse ele.

Manoel disse que seu último relacionamento com uma mulher foi antes da faculdade e eles ficaram juntos por 5 anos. O rapaz também tem um crush no ator João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, e contou que já mandou nudes.

Manoel segue a religião do Santo Daime, gosta de fazer crossfit e é um leitor compulsivo. Ele já morou em Toronto, no Canadá, para fazer a residência médica.