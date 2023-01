BBB 23: Paula ouviu mensagem de Deus antes do reality show

Paula revela que tem a intuição forte e ouviu uma mensagem de Deus sobre o Big Brother Brasil

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Paula revelou que ouviu uma mensagem de Deus antes de ir para o reality show. Ela contou que tem uma forte intuição e fé. “Ouvi de Deus que até 2024 teria uma chance no BBB. Minha intuição é certeira, espero que ela não falhe no meio do caminho. Me apeguei nisso e fui”, contou ela.

Paula tem 28 anos, é de Jacundá, no Pará, e é biomédica. Ela contou que teve uma boa infância, mas a família perdeu dinheiro ao longo do seu crescimento. "A gente sempre teve tudo o que quis. Sempre estudei em escola particular, tive os melhores celulares do ano, mas chegou um momento em que a gente perdeu tudo por causa do meu pai. Faltou comida na mesa. Foi crescendo um monte de dívidas surreais e, boom!", afirmou.

Ela é funcionária pública há oito anos e pagou a faculdade do seu irmão. Ela diz que é falante e pode incomodar os outros por causa do seu jeito impaciente. "Eu digo que, eu indo para o BBB, essa é a minha virada de chave. Por isso, o Big Brother é a minha salvação. É para mim e para a minha família. É o prêmio que eu quero. Se a fama vier, é a cereja do bolo. Mas eu quero dinheiro", disse ela.