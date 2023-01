BBB 23: Giovanna quer beijar na boca na casa e diz que tem o dedo podre

Participante da Casa de Vidro, Giovanna não quer formar um relacionamento sério na casa, é gamer e foi emancipada aos 16 anos

A Casa de Vidro do BBB 23 já começou e uma das participantes é Giovanna, de 25 anos e natural de Campinas, no interior de São Paulo. Ela mora no Rio de Janeiro e tem 1,55 m. Ruiva, ela é empresária do ramo de beleza e foi emancipada aos 16 anos para ajudar os pais a sustentar a casa com o seu negócio.

Ela contou que sua família já foi despejada de três casas porque não tinham o dinheiro para pagar o aluguel. “Minha relaçao com meus pais hoje em dia é muito boa. Mas só chegou nesse ponto porque eu estabeleci muitos limites.eu comecei a tratá-los como se eles fossem filhos. Falava: 'se vocês brigarem eu vou expulsar um de casa'. Eu sustentou a minha família”, disse ela, que tem uma dívida de 100 mil reais e quer usar o prêmio do reality para quitá-la.

Com o foco de entrar no BBB 23, Giovanna não quer formar casal na casa, mas quer beijar na boca. “Não pretendo namorar na casa, mas pretendo dar uns beijinhos, porque ninguém é de ferro. Tem pessoa que tem um dedo podre, eu tenho duas mãos podres. Se digo: ‘aí, eu gostei dessa pessoa’. Você pode ter certeza que essa pessoa é problemática. Só dou bola fora", disse ela.