BBB23: Key Alves estava junto de Rodrigo Mussi no dia do acidente do ex-BBB

Jogadora de vôlei Key Alves se encontrou com ex-participante do reality no mesmo dia que ele sofreu acidente de carro

Nesta quinta-feira, 12, a jogadora de vôlei Key Alves (23) foi anunciada como participante do elenco de Camarotes do reality show de confinamento da Rede Globo, o Big Brother Brasil 23. O que muitos não sabem é que a atleta se encontrou com o ex-BBB Rodrigo Mussi (37) no mesmo dia em que ele sofreu o acidente de carro.

Rodrigo havia ido ao estádio de futebol para assistir a partida de seu time do coração, o São Paulo, e se encontrou com a modelo e jogadora de vôlei do Osasco depois do jogo. Porém, na volta para casa, o motorista de aplicativo dormiu e bateu na traseira de um caminhão.

À época, Rodrigo foi projetado para frente do carro. Ele contou na ocasião que estava voltando da casa de uma amiga. A amiga, no caso, era Key, a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram e também modelo sensual. “Ele chegou à minha casa às 2h da manhã. A gente se viu e foi incrível! Eu tinha acabado de terminar [um namoro], não estava querendo nada sério com ninguém, e ele falava de relacionamento sério", afirmou. "A gente (estava) deitado para dormir. Ele levantou, às 3h30 da manhã: 'Eu tenho que ir embora'. Ele falou: Ele falou: 'Você pode estar perdendo o amor da sua vida', fechou a porta [da casa de Key] e foi embora”, contou a atleta.

“Estava jantando com o Leo Picon e a galera toda em um japa. De repente, eles: 'Você viu o que aconteceu com o Rodrigo?'. Eu travei naquela mesa. Não acreditei. Fui ao banheiro e vomitei tanto, de nervoso! Fiquei muito mal, muito mal mesmo. Não queria que ninguém soubesse (do affair com Rodrigo), nunca quis ficar com caras conhecidos e sair na mídia. Sempre fazia tudo muito escondido”, explicou como soube do ocorrido.

Como vai ser Key Alves no BBB 23

Key diz ser uma pessoa divertida e espontânea. Mesmo falando que é namoradeira, a atleta garante que não quer ficar de casal no programa, aproveitando o confinamento para dançar e curtir as festas.

Porém, ela diz que também é muito competitiva e focada. A atleta odeia perder e diz que, quando vence, não dispensa o deboche com o adversário. Apesar do lado mais debochado, ela está acostumada a morar em repúblicas, então não vê a convivência como um problema ou desafio. Nas brigas, promete não ficar em cima do muro. "Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não". Recentemente, a modelo e jogadora completou 23 anos de idade.