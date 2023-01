BBB 23: Com 7 mi de seguidores, Key Alves saiu de casa com 14 anos e deu pausa na carreira de atleta

Jogadora de vôlei, Key Alves é mais um dos nomes confirmados no grupo Camarote do BBB 23

Key Alves (23) é mais um nome na lista de famosos que integram o grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil. Jogadora de vôlei, ela saiu de casa muito cedo para seguir seu sonho de ser uma estrela do esporte e, hoje, se dedica a carreira de influenciadora digital, já que acumula mais de 7 milhões de seguidores nas redes.

Natural de Bauru, cidade do interior de São Paulo, a atleta é líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde. Ela diz que, no esporte, uma de suas maiores inspirações foi seu pai, que jogava futebol até a gravidez de gêmeas de sua mãe, que esperava Key e Keyt. As irmãs começaram a jogar vôlei aos 10 anos, na mesma posição em quadra.

No entanto, aos 14 anos, Key saiu de casa em busca de seu sonho. Ela já foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18, pela seleção brasileira, e ainda levou o título de campeã paulista pelo Osasco, além da vaga de líbero titular. Porém, agora a carreira no esporte está em pausa, enquanto a de influenciadora decola cada vez mais.

Em seu Instagram, ela não se restringe apenas a um conteúdo. A atleta publica sobre seus hobbies, memes, dancinhas e até mesmo fotos sensuais. Desde o ano passado, 2022, ela é a atleta de vôlei com mais seguidores no mundo.

O QUE KEY ALVES PROMETE PARA O BIG BROTHER?

A mais nova sister diz ser uma pessoa divertida e espontânea, sempre pronta para novas amizades. Apesar de se descrever como namoradeira, ela garante que não quer ficar de casal no reality, aproveitando o programa para dançar e curtir as festas.

Porém, ela diz que também é muito competitiva e focada. A atleta odeia perder e diz que, quando vence, não dispensa o deboche com o adversário. Apesar do lado mais debochado, ela está acostumada a morar em repúblicas, então não vê a convivência como um problema ou desafio. Nas brigas, promete não ficar em cima do muro. "Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não".