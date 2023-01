BBB 23: Jogadora de vôlei Key Alves tem uma irmã gêmea idêntica

Integrante do Camarote do BBB 23, Key Alves é irmã gêmea de Keyt Alves e faz sucesso como influenciadora nas redes sociais

A jogadora de vôlei Key Alves é presença confirmada no BBB 23, da Globo. Ela tem 23 anos, é de Bauru, em São Paulo, e tem uma irmã gêmea idêntica, a também jogadora de vôlei Keyt Alves. Nas redes sociais, as duas costumam postar fotos juntas. Inclusive, Key é sucesso na internet e se tornou a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo em 2022, com mais de 7 milhões de seguidores.

Key Alves está longe das quadras e segue a carreira de influenciadora digital. Ela de casa aos 14 anos para buscar o seu sonho no esporte. Ela já foi líbero pela seleção brasileira e também já jogou como líbero titular no Osasco.

A jovem diz que é divertida, espontânea, gosta de fazer amizade e é namoradeira. Ela consegue conviver muito bem com as pessoas na mesma casa e gosta de cozinhar. “Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não. A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”, declarou.

