Ex-BBB Rodrigo Mussi está vivendo affair com cantora famosa

O ex-BBB Rodrigo Mussi está curtindo viagem para Fernando de Noronha e foi visto em clima de intimidade com vocalista de grupo

Após trocar beijos com influenciadoras na Farofa da Gkay, o ex-BBB Rodrigo Mussi (37) disse que está apaixonado.

O gerente comercial, que participou do BBB 22, estaria vivendo affair com a cantora Gabi Melim (28). Segundo a página de fofocas Segue a Cami, os dois estão juntos e curtindo viagem em Fernando de Noronha. Os dois também têm trocado curtidas e comentários em fotos no Instagram, aumentando os rumores de romance.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o empresário está conhecendo melhor a vocalista da banda Melim. Os dois foram vistos em clima de intimidade durante a viagem para Noronha.

Nos stories de Gui Napolitano (31), Mussi confessou: "Estou apaixonado", disse o ex-BBB, que também mostrou um momento de Gabi ao lado do cantor Xand Avião (40), que a convidou para cantar no palco de apresentação em Noronha.

Rodrigo Mussi está vivendo affair com a cantora Gabi Melim:

Rodrigo Mussi desabafa sobre relação conturbada com o irmão

Recentemente, durante uma entrevista ao Gshow, o ex-BBB Rodrigo Mussi abriu o jogo e desabafou sobre sua vida pessoal, inclusive, contou como está a sua relação com o irmão, Diogo Mussi. Nos últimos meses, os dois deram o que falar na web ao serem protagonistas de algumas desavenças em família.

O ex-brother revelou que após todas as intrigas, ele tentou manter contato com Diogo, porém o mesmo rejeitou reatar a relação com o irmão. "Eu não tenho relação [com os irmãos]. O mais novo, eu ainda falo com ele, a gente conversa. O do meio a gente não tem mais conversa e prefiro seguir sem contato. É uma escolha nossa e minha agora", desabafou ele.

Durante o papo, Rodrigo também revelou como anda sua vida amorosa, sem dar muitos detalhes, Ele afirmou que está conhecendo uma pessoa muito especial, mas, por hora, não assumiu nenhum compromisso sério. "Acho que [a pessoa] está me encantando bastante, mas eu estou solteiro", declarou.

