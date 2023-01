BBB 23: Key Alves revela paixão por ator do SBT: 'Namoro esse homem'

Key Alves revela que ficou com o ator Murilo Cezar, da novela Poliana Moça, e se apaixonou: 'Paixão de verão real'

A jogadora de vôlei Key Alves ficou apaixonada pelo ator Murilo Cezar, que atuou na novela Poliana Moça, do SBT. Confinada no BBB 23, da Globo, ela contou que os dois ficaram juntos durante a folga de Ano Novo em Jericoacoara e ela ficou encantada por ele.

Em conversa com os colegas de reality show, ela abriu o jogo sobre o romance e disse que está disposta a procurá-lo após o Big Brother Brasil.

"Eu fui para Jeri no Ano Novo, conheci um cara lá no Ceará e me apaixonei por esse homem... É paixão de verão real. E eu avisei para ele que iria vir e tal [para o BBB] e ele falou para mim: 'Vai solteira viver a tua vida'. Mas assim, se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem", disse ela.

Veja fotos do ator Murilo Cezar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Cezar (@murilo_cz)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Cezar (@murilo_cz)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Tiago Leifert declara torcida para brother no BBB 23

O ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert (42), nem esperou o BBB 23 estrear na segunda-feira, 16, e já declarou para quem vai sua torcida no confinamento!

Nos Stories de seu Instagram, o jornalista surgiu com uma camiseta personalizada com fotos de um brother do grupo Camarote desta edição do programa comandando por Tadeu Schmidt (48). Sem citar nome, apenas com a camiseta estampada, Leifert disse que vai torcer para Fred, do Desimpedidos, ex de Bianca Andrade (28), a Boca Rosa, e pai do filho dela, o pequeno Cris, de um ano. "Saí do BBB e agora vou puxar mutirão, que fase", escreveu ele ao legendar a publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!