Em carta aberta, Murilo Cezar fala sobre a importância de seu personagem em 'Poliana Moça'

O ator Murilo Cezar, o Marcelo de 'Poliana Moça', se despediu de seu personagem e fez um agradecimento especial

Murilo Cezar usou as redes sociais para se despedir de seu personagem em Poliana Moça. Nesta segunda-feira, 28, foi ao ar a última cena de Marcelo no folhetim do SBT, e o ator fez uma carta para falar sobre a importância de seu personagem e confessou que já está sentindo saudade.

"Ontem foi ao ar a última cena do Marcelo em Poliana Moça. Sim, ele morreu faz um pouco mais de um mês, mas ontem passou o último dos vídeos que ele deixou pra Luísa. A saudade ainda tá grande, mas é hoje que deixo aqui minha Carta Aberta ao Marcelo", começou ele.

"Neste projeto tivemos a oportunidade de conviver anos com mesmo personagem, que se transformou no meu grande amigo, Marcelo Pessoa. Com você aprendi que a vida é vivida no presente, que ajudar o próximo, ser generoso com a vida, só nos engrandece como seres humanos e nos preenche de amor. Errar faz parte da jornada e querer ser melhor da sentido a nossa existência. Obrigado por trazer a beleza da vida ao nosso encontro e me dar força pra ir atrás dos meus sonhos como você foi atrás dos seus", acrescentou.

Em seguida, Murilo fez um agradecimento. "Quero agradecer a todos que tornaram essa jornada possível: autores, diretores, diretores de fotografia, câmeras, equipe de iluminação, preparadores de elenco, produtores de elenco, continuístas, pesquisadores, cenógrafos, produtores musicais, figurinistas, costureiras, caracterizadores, produtores de arte, editores, contra-regras, eletricistas, equipe de efeitos, efeitos especiais, pós-produção, maquinistas, motoristas, produtores, figurantes, participações, meus companheiros de elenco e a todos que de alguma forma generosa pudemos trocar."

O ator completou a carta agradecendo o carinho do público. "Um agradecimento também a todos vocês que assistiram, assistem, participam, torcem e vibram pela história, pelos personagens. Obrigado por me acolherem e me presentearem com tanto amor e carinho. Esse ciclo se encerra, mas as lembranças e todo amor trocado serão eterno. Beijos no coração de vocês, Murilo & Marcelo", finalizou.

Confira a publicação de Murilo Cezar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Cezar (@murilo_cz)

