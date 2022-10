Murilo Cezar se despede da novela Poliana Moça: 'Sentirei falta das risadas'

Nesta terça-feira, 18, os fãs da novela Poliana Moça vão se despedir do personagem Marcelo (Murilo Cezar), que vai morrer na trama

O ator Murilo Cezar vai se despedir da novela Poliana Moça, do SBT, nesta terça-feira, 18. O personagem dele, o Marcelo, vai morrer após contrair um vírus. Ele ficou internado, mas não vai resistir. A cena da morte promete ser emocionante!

Nos bastidores das gravações, o ator contou que vai sentir falta de ir aos estúdios para fazer as cenas da novela. “Vou sentir falta do convívio dessa turma. Sentirei falta das risadas dos bastidores e de toda troca com os atores, equipe e com o personagem. Foi lindo contar essa história”, disse ele.

O artista ficou cinco anos no SBT e adorou a experiência. “Foi incrível! SBT foi uma casa que me acolheu de braços abertos, onde me deu liberdade para criar, propor o Marcelo com o olhar que eu acreditava. Sou grato a casa por tudo mesmo”, afirmou.

Agora, ele vai se tornar um telespectador da trama. “Vou continuar acompanhando com certeza! Principalmente para ver quem sofreu mesmo com a partida do Marcelo, né Luisa? [risos]”, brincou ele.

Em suas últimas cenas, o personagem Marcelo vai sair do hospital com a ajuda da esposa, Luisa, para ir até uma praia. Lá, eles vão tirar a última foto juntos e relembrar dos bons momentos que viveram juntos. Eles se despedem em uma cena emocionante e Marcelo faz Luisa prometer que encontrará um novo amor. Logo depois, ele morre e acontece uma passagem de tempo na história.