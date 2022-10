Poliana Moça: resumo da novela de 17 a 21 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Marcelo morre em uma cena triste

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 09h54

Capítulo 151, segunda-feira, 17 de outubro

Davi informa que não tem mais solução para o quadro clínico de Marcelo. No quarto do hospital, Luísa chora no colo de Marcelo sabendo que a qualquer momento ele pode morrer. Marcelo sugere para Luísa fugir com ele do hospital. Yuna dá ideia para Pedro e Chloe construírem um suporte com cortina de plástico para abraçar Dona Glória, que sofre pela má saúde do filho. Luísa diz a Otto e Durval que não quer que o marido passe o último dia de vida em um hospital e pede ajuda deles para fugir com o seu amor. Marcelo certifica com Otto que ele vai cuidar de Luísa e solicita ao irmão enviar seu vídeo com mensagens póstumas à Luísa. A trupe de Poliana se une e faz apresentação na comunidade Jardim Bem-Te-Vi. A pedido de Davi, Luísa faz exame e percebe que adquiriu anticorpos contra o Hepta vírus e que está segura para ficar ao lado do marido. Davi e Otto aceleram processo para liberação de Marcelo. Luísa encontra com Marcelo para dar notícia de retirada do hospital, mas sua saúde se desestabiliza e ele começa a passar mal.

Capítulo 152, terça-feira, 18 de outubro

A trupe grava na frente da antiga casa de Marcelo, João se recorda de situações em que viveu com o professor no local. Henrique se cura do Hepta vírus. De cadeira de rodas e bem fragilizado, Marcelo é levado por Luísa à praia onde eles passaram bons momentos. Marcelo tira a última foto de Luísa, se despede da esposa e a faz prometer amar novamente. Em uma triste cena, Marcelo morre. Tempos se passam dentro do enredo, 90% da população é vacinada e casos de infectados diminuem. Moradores da comunidade vibram com o cenário atual. Escolas e comércios voltam à normalidade. Luísa vê o recado póstumo de Marcelo e se emociona. Otto fica trancado por dias dentro do laboratório.

Capítulo 153, quarta-feira, 19 de outubro

Tânia vai até a porta do laboratório tentar conversar com Otto; ele se incomoda com a presença da namorada e pede para ela ir embora. Renato aborda Ruth e pergunta quando eles vão assumir o namoro; Helô chega no instante em que eles estão trocando olhares. Durval reabre a padaria de forma presencial. Alunos da Ruth Goulart voltam ao colégio e Éric e João já começam a se provocar. Éric expõe que João furou a quarentena para ver Poliana. Davi lamenta pela vacina que não chegou a tempo de salvar Marcelo. Com saudades, Song beija Luigi na escola. Cuidadoso e com medo, Formiga ainda fica em pânico com o vírus.. Na sala de audiovisual, João olha os objetos minunciosamente, como a caneta de Marcelo e começa a chorar lembrando do professor e amigo. Poliana se aproxima de João para apoiá-lo.

Capítulo 154, quinta-feira, 20 de outubro

Éric encontra João e Poliana abraçados na sala de audiovisual. Renato recolhe as coisas pessoais de Marcelo na sala dos professores. Glória vai até o laboratório de Otto e o obriga a destrancar a porta. A matriarca diz ao filho que Marcelo ia odiar vê-lo naquela situação, solicita a Otto se recompor, porque a Poliana precisa do pai. “Luc4Tech” produz coletiva de imprensa com intuito de divulgar as novidades do semestre e, principalmente, o Pinóquio, o primeiro androide influenciador digital. Otto se recompõe, sai do laboratório e conversa com Poliana; ele pede desculpas pela ausência e assegura que eles vão enfrentar o luto juntos. Luca anuncia Pinóquio como “Luc1”.

Capítulo 155, sexta-feira, 21 de outubro

Luísa vai ao cemitério visitar a lápide de Marcelo ao lado das amigas Claudia e Joana. Otto invade a coletiva de imprensa da “Luc4Tech”. Durval comenta com Formiga sobre o prejuízo da epidemia e alega que será obrigado a demitir dois funcionários para cortar gastos. Pinóquio entra em pane quando vê a presença de Otto. O dono da Onze, Otto, diz a Luca que ele está sendo usado de laranja e fazendo parte de um esquema criminoso. Poliana vai ao encontro da tia Luísa para ajudá-la a enfrentar o luto.