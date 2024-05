Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram andamento da obra de novo apartamento

Taís Araújo e Lázaro Ramos usaram as redes sociais para mostrar o andamento da obra de seu novo apartamento; o casal ainda revelou detalhes do projeto

Nesta quarta-feira, 22, Taís Araújo e Lázaro Ramos revelaram os bastidores da obra do novo apartamento que pretendem morar. Em uma publicação compartilhada no Instagram do casal, ambos explicaram o que pretendem fazer no imóvel e abriram detalhes do projeto.

"E a saga da obra? Continua… é claro! Em breve traremos mais notícias do diário da nossa obra", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Taís e Lázaro fizeram um tour pelo imóvel, que ainda está sendo construído. "Desde sempre, em todas as casas que a gente morou, a gente juntou a cozinha com a sala. A gente gosta de cozinhar na sala, estar com os amigos, deixar todo mundo junto. Por isso, pra gente faz sentido ter uma sala-cozinha", explicou o casal de atores.

A famosa ainda compartilhou que irá construir um camarim no apartamento. "No apartamento, o camarim era no nosso quarto. Então, eu nunca tinha um ambiente para me arrumar e trabalhar. Aí eu aproveitei um pouco da sala, na entrada, para as pessoas não precisarem entra", disse ela.

"Enfim, vou poder andar nu no meu quarto. Sempre quis", brincou Lázaro em outro momento do vídeo.

Confira o tour completo:

Blogueirinha chama Taís Araújo para sua novela digital

Neste ano, a apresentadora Blogueirinha deixará a faceta apresentadora por pouco tempo para se tornar atriz em sua nova novela digital. Inspirada no sucesso do SBT Betty, A Feia, a influenciadora faz um convite para Taís Araújo participar da trama.

"Eu já fui muito mais noveleira, mas estou muito feliz de fazer Blogueirinha, A Feia. É uma novela que eu gostava muito quando era criança", diz ela, em entrevista à CARAS Brasil. A influenciadora comenta que, na versão original do folhetim, a esposa de Lázaro Ramos fez uma participação, e afirma que gostaria de repetir a dose em sua releitura.

"Taís está aí o convite para você participar de Blogueirinha, A Feia", diz a influenciadora. Ela ainda brinca que não pretende rever a novela, já que é sua própria fonte de inspiração. "Eu não gosto de ver muito para não me inspirar, porque eu não gosto de me inspirar em ninguém."

O anúncio da nova novela foi feito na noite da última terça-feira, 21, durante a festa em comemoração de um ano da DiaTV, estúdio que trabalha com diversos nomes do YouTube. A nova produção contará com nomes como Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, e Lorelay Fox no elenco —amigos com quem já trabalhou em colaborações em seu canal.

A Blogueirinha é um personagem criado pelo ator Bruno Matos. Ela apareceu pela primeira vez em 2016, enquanto fazia paródias com assuntos do momento e imitava blogueiras de maquiagem e life style em seu canal do YouTube. Hoje, ela acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e já fez programas para a TV, além da internet.