Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, comemora conquista da casa própria

Duda Fournier, refletiu sobre a jornada que ela e a família enfrentaram para conquistarem a casa própria no Brasil depois de passarem por perrengues

Nesta quarta-feira, 22, Duda Fournier e o jogador Lucas Paquetá celebraram a conquista da casa própria, depois de passarem por perrengues ao longo do processo de aquisição do imóvel. Segundo a esposa do jogador, o espaço ainda é provisório e o casal está em busca do próprio espaço desde 2019.

"Nossa primeira casa aqui no Brasil. Não estou acreditando. Obrigada, Jesus Cristo, por isso. Desde 2019, estamos tentando construir nossa casa e infelizmente caímos na mão de pilantras... Essa é a provisória. Glória a Deus", disse a influenciadora, sem dar mais detalhes dos motivos do perrengue.

Na imagem compartilhada por Duda, ela, Paquetá e os dois filhos Benício e Filippo estão abraçados em um grande balanço. A família divide a vida entre o Brasil e a Inglaterra, já hoje em dia, Paquetá é jogador do West Ham, da Inglaterra. Pelo país de origem, o casal e as crianças aproveitam temporadas com a família e os amigos.

Fãs também vibraram com a conquista do casal nos comentários da publicação: "O bem sempre vence", escreveu uma fã do casal, "Estou tão feliz por vocês", comentou a outra, "Parabéns! Nada é impossível para quem acredita!", comemorou um outro seguidor.

Vale lembrar já que o craque foi jogador do Clube de Regatas Flamengo, e foi lá onde conheceu a sua esposa, que era nutricionista do clube na época.

Duda Fournier revela ter código secreto com Lucas Paquetá

O casal já revelou em entrevista que possuem um código secreto entre eles para saber durante os jogos se o atleta está lesionado após cair no chão: “Ele leva muita pancada, mas a gente tem uma tática, só o juiz que não pode ouvir (risos). Ele voa, ele não rola. Amor, você cai muito bem. Se ele bater a mão no chão, eu sei que ferrou, machucou. Ele pode fazer só aquela cara, mas se não colocar a mão no chão, sei que está tudo bem”, explicou a nutricionista.