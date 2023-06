Duda Fournier revela ter código secreto com Lucas Paquetá para detalhe importante em jogo

Influenciadora Duda Fournier expõe segredo importante com Lucas Paquetá para saber condição do atleta durante jogo

Nesta segunda-feira, 27, o casal do momento, formado pela influenciadora digital Duda Fournier e o jogador de futebol Lucas Paquetá foram os convidados do podcast Pod Delas. E durante a conversa com as apresentadoras, o casal revelou que possuem um código secreto entre eles para saber durante os jogos se o atleta está lesionado após cair no chão.

“Ele leva muita pancada, mas a gente tem uma tática, só o juiz que não pode ouvir (risos). Ele voa, ele não rola. Amor, você cai muito bem. Se ele bater a mão no chão, eu sei que ferrou, machucou. Ele pode fazer só aquela cara, mas se não colocar a mão no chão, sei que está tudo bem”, explicou a nutricionista.

Hoje em dia, Lucas Paquetá, de 25 anos de idade, é jogador do West Ham, da Inglaterra, mas já foi jogador do Clube de Regatas Flamengo, onde conheceu a sua atual esposa, a nutricionista Duda Fournier, com quem tem dois filhos. Recentemente, a internet vem se derretendo horrores pelo relacionamento dos dois, principalmente com os vídeos dançando nas redes sociais.

Web dá título inusitado para Lucas Paquetá após polêmicas de jogadores

Recentemente, com os escândalos de traição da Seleção Brasileira, como por exemplo Neymar Jr., Éder Militão, Casemiro, entre outros, a web deu o título de ‘último fiel’ para Lucas Paquetá. Apaixonados pelo relacionamento vivido entre o atleta do West Ham e a influenciadora digital Duda Fournier, a web exaltou os dois. “O único jogador de futebol que eu boto a mão no fogo que é fiel é o Paquetá”, apontou um internauta. “Eu amo a vibe do Paquetá e da Duda”, disparou um outro. “Até agora não teve exposed, então Paquetá continua sendo o último fiel”, elegeu uma terceira. “Eu já era cadelinha do Paquetá, agora sou cadelinha do casal”, brincou uma outra.