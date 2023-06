Web dá título inusitado para Lucas Paquetá após polêmicas de jogadores

Internautas exaltam relacionamento de Lucas Paquetá e Duda Fournier após polêmicas de outros jogadores da Seleção Brasileira

Há um tempo a internet é apaixonada pelo relacionamento vivido entre Lucas Paquetá e Duda Fournier. Porém, após as inúmeras polêmicas de traição de outros jogadores da Seleção Brasileira, como por exemplo Neymar Jr., Éder Militão, Casemiro, entre outros, a web deu o título de ‘último fiel’ para o atleta do West Ham, da Inglaterra.

Tudo começou a viralizar mais nas redes sociais após Paquetá dar uma festa surpresa no Brasil para celebrar o aniversário da nutricionista, em fevereiro deste ano. Depois disso, muitos internautas começaram a notar como o casamento de Lucas e Duda é bonito, elogiando os dois e exaltando a fidelidade do atleta.

Visto que os dois vivem no Reino Unido com os filhos, Benício e Filippo, Lucas queria que a esposa comemorasse a data tão especial ao lado de seus amigos e familiares que vivem no Brasil, longe dos quatro. Além disso, o ex-jogador do Flamengo fez questão de se declarar de forma apaixonante para a amada.

“Hoje é aniversário da mulher da minha vida e eu sou muito feliz por ter ela do meu lado, pela nossa família. Hoje eu fiz uma surpresa pra ela e muito daquilo que eu aprendi também foi com a minha mãe, a ser um cara sério, a ser um cara legal. Hoje estar vendo a felicidade dela aqui junto de vocês... É muito difícil, a gente fica lá fora e a gente não tem muitos amigos, não tem companhia. A gente sente muita falta de vocês, da nossa família. Tanto da minha, quanto da dela, da nossa família. E hoje estar aqui comemorando com vocês é um momento muito especial”, disse.

A festança contou com show de alguns grandes nomes da música, como o cantor de funk Kevin o Chris. Nas redes sociais, Lucas e Duda são conhecidos por compartilhar suas dancinhas e coreografias sincronizadas, dando um baile na pista de dança do aniversário, mostrando que além de marido e mulher, os dois são melhores amigos.

Então, as redes sociais caíram de amores pelo relacionamento dos dois, colocando como uma verdadeira meta. “O único jogador de futebol que eu boto a mão no fogo que é fiel é o Paquetá”, apontou um internauta. “Eu amo a vibe do Paquetá e da Duda”, disparou um outro. “Até agora não teve exposed, então Paquetá continua sendo o último fiel”, elegeu uma terceira. “Eu já era cadelinha do Paquetá, agora sou cadelinha do casal”, brincou uma outra.

Copa do Catar

No final do ano passado, a influenciadora e nutricionista Duda Fournier mostrou todos os detalhes da viagem para o Catar para acompanhar o marido, Lucas Paquetá, na Copa do Mundo,em suas redes sociais, ela e os filhos fizeram muitos passeios e explorando a cultura do lugar!

Mesmo sendo considerado o ‘último fiel’, o casal formado entre sofreu com boatos de que o jogador teria traído a nutricionista. Porém, Paquetá negou. "Hey você, que fica inventando um monte de coisas sobre minha vida, é inveja isso tudo? Hahaha eu sei que é. Aliás, se eu fosse vocês eu também teria! Estão vendo essa menina linda? Não troco por nada, nem ninguém. Não percam tempo querendo inventar coisas sobre minha vida! Sou muito feliz e completo com meu amor".