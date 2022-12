Copa 2022: Entre altos e baixos, Duda Fournier e Lucas Paquetá superaram boatos e seguem juntos

Copa do Catar: Apesar dos rumores sobre seu relacionamento, o jogador da Seleção Brasileira Lucas Paquetá e sua noiva, Duda Fournier seguiram em frente e hoje tem dois filhos

Todo relacionamento tem altos e baixos, e Lucas Paquetá (25), o jogador da Seleção Brasileira, e sua esposa Maria Eduarda Fournier, sabem muito bem disso! Quando os dois se conheceram, o craque ainda jogava para o Flamengo, e como Duda é formada em nutricionismo, ela trabalhava no mesmo clube que o futuro marido! Os dois se apaixonaram e começaram a namorar, mas logo surgiram boatos sobre o jogador ter traido a namorada. Na época, Lucas não se conformou e veio a público em suas redes sociais se posicionar sobre os boatos: “Hey você, que fica inventando um monte de coisas sobre minha vida, é inveja isso tudo? Hahaha eu sei que é. Aliás, se eu fosse vocês eu também teria! Estão vendo essa menina linda? Não troco por nada, nem ninguém. Não percam tempo querendo inventar coisas sobre minha vida! Sou muito feliz e completo com meu amor”, contou o jogador, romântico, não é mesmo?

Após isso os rumores pararam e o casal continuou namorando por 8 meses, quando em novembro de 2018, os dois se casaram! Logo o craque foi anunciado pelo Milan e os dois tiveram que se mudar para a Itália.

Com a mudança de país, o casal ganhou também duas grandes surpresas: Benício (2) e Filippo (1), os dois filhos sempre aparecem em cliques com o paí no Instagram da mãe, que trabalha também como influenciadora digital! Hoje, a família mora em Londres, na Inglaterra, e o jogador está no time inglês West Ham United!

Copa do Catar?

A influenciadora está mostrando todos os detalhes da viagem em suas redes sociais, ela e os filhos estão acompanhando os jogos lá do país do Oriente Médio, fazendo muitos passeios e explorando a cultura do lugar!