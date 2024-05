Juliana Paes elege vestido de princesa para primeira vez no Festival de Cannes

Esbanjando glamour hollywoodiano, Juliana Paes elege vestido de princesa super chique para sua primeira vez no Festival de Cannes; veja!

A atriz Juliana Paes está fazendo sua estreia no Festival de Cannes nesta quarta-feira, 22. A brasileira está na França para prestigiar o evento cinematográfico e deixou seus fãs de queixo caído com seu look maravilhoso para o tapete vermelho!

Para a ocasião, a artista esbanjou glamour hollywoodiano ao eleger vestido de princesa para o festival. O modelito assinado pelo designer Hamda Al Fahim tinha um ombro só, com tecido drapeado e justo ao corpo, marcando sua silhueta impecável. Juliana ainda finalizou o look com uma clássica gargantilha da grife Messika e coque super chique.

"Primeira vez nesse red carpet tão importante pro cinema... foi inspirador!", escreveu Juliana ao compartilhar as fotos de Cannes em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, seus amigos e seguidores se encantaram com os cliques.

"Amiga do céuuuuu", disse a atriz Marina Ruy Barbosa, que também está em Cannes para o festival. "Deusa", disparou a atriz Carolina Dieckmann. "Muito maravilhosona", declarou a cantora Ivete Sangalo. "Que espetáculo!!!!!", enalteceu seu marido, Dudu Baptista."Esculpida por Deus", escreveu um fã. "Diva", disse outro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Maya Massafera teve crise de ansiedade na França, diz colunista

Outra famosa que está no Festival de Cannes é Maya Massafera. A influenciadora digital chamou atenção nos últimos dias com sua passagem pelos eventos na França, onde exibiu looks elegantes e poderosos. Porém, nos bastidores, ela teria enfrentado um momento delicado.

Segundo o colunista Leo Dias, Maya teria sofrido uma crise de ansiedade e disforia no hotel. Assim, ela teria passado o dia em seu quarto na terça-feira, 21, enquanto se recuperava. Inclusive, ela não teria conseguido ir a um evento para o qual já estava pronta.

Vale lembrar que Maya Massafera passou pela transição de gênero nos últimos meses. Anteriormente, ela era conhecida como Matheus Mazzafera, influencer que fazia entrevistas com celebridades em vídeos para as redes sociais.