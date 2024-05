Maya Massafera teve crise de ansiedade na França, diz colunista

Em viagem para curtir o Festival de Cinema de Cannes, Maya Massafera teria tido uma crise de ansiedade no hotel

A influenciadora digital Maya Massafera chamou a atenção com sua passagem pelos eventos do Festival de Cinema de Cannes, na França, nos últimos dias. Nas redes sociais, ela mostrou seus looks elegantes e poderosos. Porém, nos bastidores, ela teria enfrentado um momento delicado.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya teria sofrido uma crise de ansiedade e disforia no hotel. Assim, ela teria passado o dia em seu quarto na terça-feira, 21, enquanto se recuperava. Inclusive, ela não teria conseguido ir a um evento para o qual já estava pronta.

Vale lembrar que Maya Massafera passou pela transição de gênero nos últimos meses. Anteriormente, ela era conhecida como Matheus Mazzafera, influencer que fazia entrevistas com celebridades em vídeos para as redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Maya Massafera (@mayamassafera)

O silêncio de Maya Massafera

A influenciadora digital Maya Massafera, que era conhecida como Matheus Mazzafera, voltou às redes sociais há poucos dias após passar pela transição de gênero. Porém, ela ainda não falou nada. Em seus posts, ela apenas apareceu em fotos e vídeos em silêncio. Com isso, os internadas questionaram qual é o mistério sobre a voz dela.

Nos comentários dos posts, os internautas questionaram o silêncio de Maya. “Queria ver ela falando sem filtro ou Photoshop”, disse um fã. “Ela não fala mais? Só posta foto?”, declarou outro. “Estou ansiosa para ouvir a voz dela”, comentou mais um. “Será que ela ficou muda ou está em fase de adaptação a voz?”, questionou outro.

De acordo com o colunista Leo Dias, Maya Massafera ainda não pode falar na internet sobre sua transição de gênero. Ela está em silêncio porque está negociando com plataformas de streaming para criar um documentário sobre sua transição de gênero. Até que o acordo seja fechado, ela deve ficar em silêncio sobre o seu processo de mudança.