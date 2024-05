Rebeca Andrade ganha versão personalizada da boneca Barbie: "Uma honra"

Em celebração ao 65º aniversário da Barbie, a ginasta Rebeca Andrade foi escolhida para ganhar uma versão personalizada da boneca

Rebeca Andrade virou Barbie! A ginasta, que está se preparando para as Olimpíadas de Paris 2024, foi homenageada com uma boneca personalizada. Além da brasileira, outras atletas mulheres, como a tenista americana Venus Williams, também foram homenageadas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rebeca publicou uma foto com a Barbie, que está usando uma roupa de ginasta e um coque no cabelo, e falou sobre ter sido escolhida para fazer parte da celebração ao 65º aniversário da boneca.

"Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como Venus Williams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos de @barbie", celebrou ela.

Depois, a atleta falou sobre poder inspirar meninas do mundo todo através da sua história. "E mais ainda, o que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé", completou.

Além de Rebeca Andrade e Venus Williams, mais sete atletas foram homenageadas com bonecas: a jogadora de futebol Christine Sinclair (Canadá); a nadadora Federica Pellegrini (Itália); a atleta de Paratriatlo Susana Rodriguez (Espanha); a ginasta Alexa Moreno (México); a boxeadora Estelle Mossely (França); a jogadora de futebol Mary Fowler (Austrália) e a velocista de atletismo Ewa Swoboda (Polônia).

Rebeca Andrade confessa que já pensou em desistir da ginástica

Em entrevista à CARAS Brasil, Rebeca Andrade confessou que já pensou em desistir da carreira na ginástica em seus momentos mais sombrios, mas que isso foi essencial para construir a atleta que ela se considera hoje.

"Para mim é um orgulho enorme poder levar o nome da ginástica para o mundo todo, poder levar o Brasil também. É uma responsabilidade, mas eu não fiz nada sozinha, eu não carrego também essa responsabilidade sozinha [...]", disse ela, relembrando que já pensou em desistir do esporte por causa das lesões. "As três lesões de cruzado no mesmo joelho foram momentos sombrios na minha carreira, mas que me ensinaram bastante[...]", recordou. Confira a entrevista completa!