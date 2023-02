Rebeca Andrade confessa que já pensou em desistir da ginástica: 'Momentos sombrios da minha carreira'

Rebeca Andrade confessou que já pensou em desistir da ginástica em seus momentos mais sombrios

Rebeca Andrade (23), jovem ginasta que levou o nome do Brasil no esporte para o mundo, deu um tempo dos treinos para curtir o Carnaval. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessou que já pensou em desistir da carreira na ginástica em seus momentos mais sombrios, mas que isso foi essencial para construir a atleta que ela se considera hoje.

"Para mim é um orgulho enorme poder levar o nome da ginástica para o mundo todo, poder levar o Brasil também. É uma responsabilidade, mas eu não fiz nada sozinha, eu não carrego também essa responsabilidade sozinha. Meu treinador é um grande treinador, hoje eu posso ser uma grande atleta e com o meu trabalho, com o meu esporte, poder incentivar tantas outras crianças, adolescentes e adultos também. Isso é algo do qual eu me orgulho demais. Eu me considero uma pessoa tão nova hoje para poder representar tanto, dentro e fora do meu país. É algo muito grandioso", contou Rebeca Andrade .

"Eu amo muito a ginástica e eu tive a sorte de poder ter um treinador e de poder ter pessoas que acreditaram no potencial que eu tinha. Mas eu sempre falo que seria muito bom se a gente tivesse mais lugares públicos, que fosse de graça, porque o Brasil tem muitos talentos. E às vezes a gente acaba perdendo porque a família não tem como custear, fica muito caro. Então eu acho que a gente acaba perdendo talentos por causa disso. A gente já melhorou muito do que a gente era, mas sempre pode melhorar, óbvio", afirmou a atleta .

Apesar de já ter enfrentado muitas dificuldades, Rebeca Andrade contou que isso nunca foi motivo para ela querer desistir da ginástica. A única coisa que já fez o pensamento de sair da carreira passar pela sua cabeça foram suas lesões. "As três lesões de cruzado no mesmo joelho foram momentos sombrios na minha carreira, mas que me ensinaram bastante. Se eu voltasse para o passado, eu não mudaria nada, porque as lesões me fortaleceram e me ensinaram a ser a atleta que eu sou hoje. Eu me orgulho bastante de tudo isso que eu precisei passar", revelou a Rebeca Andrade.

VIDA SOCIAL DE ATLETA

A atleta , que se disse muito tranquila em relação aos fãs, contou que, quando é surpreendida, acaba levando alguns sustos. "Aí eu me assusto. Mas eu sou muito tranquila. Eu acho muito legal, porque as pessoas criam um carinho por você, pelo que elas viram, por seu trabalho e por tudo o que você faz", compartilhou Rebeca Andrade.