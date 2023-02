Rebeca Andrade desmente noivado e esclarece romance: 'Ninguém veio perguntar'

Rebeca Andrade confirmou que nunca esteve noiva do fisiculturista Luiz Cleiton

Rebeca Andrade (23), jovem ginasta que levou a apresentação de Baile de Favela no esporte para o mundo, surpreeendeu o Brasil com a notícia de seu suposto noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Em entrevista à CARAS Brasil, a atleta confirmou que nunca esteve noiva do amado, e que uma postagem no Instagram foi responsável por desencadear as notícias que circularam na internet.

"A gente não está noivo! Foi um anel só de compromisso, ele fez de brincadeira. Mas daí todo mundo, todos os veículos de imprensa acharam que a gente estava noivo, mas ninguém veio perguntar diretamente para mim ou para ele se era de noivado. Aí todo mundo falou e eu falei: 'Bom, ninguém me perguntou nada, vai ficar assim'. Quando ele realmente me pedir em noivado, eu vou postar: 'Gente, fiquei noiva'. Até porque eu mesma não postei nada, e é claro que se tivesse um pedido de noivado eu ia postar alguma coisa, pelo amor de Deus!", garantiu Rebeca Andrade .

Em dezembro de 2022, Rebeca Andrade compartilhou um stories no Instagram de sua mão e da do namorado com os anéis, sem menção a noivado ou casamento. "Natal mega especial! Valeu esperar por você, meu 'presente de Deus', meu 'alecrim dourado' hahaha. Falei em Tóquio e falo de novo: Del Valle é suco, deu mole é Vapo", dizia a publicação.

A jovem ginasta, que tem apenas 23 anos, namora o engenheiro, fisiculturista e também atleta, Luiz Cleiton, desde 2022. Apesar de viverem um romance sólido, que foi até celebrado com anel de compromisso, Rebeca Andrade não tem planos para se casar no momento, e só guarda a certeza de que quer a união no futuro.

"Eu não sei se eu quero fazer festão, mas eu quero casar. Eu quero morar junto, viver junto, construir minha família. Mas ainda tem muito chão, eu ainda quero me formar, eu quero passar Paris 2024, tem muitas coisas, então o namoro está no momento certo da minha vida. Tem que ser um passo de cada vez. A gente está se curtindo bastante", explicou Rebeca Andrade.