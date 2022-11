Após vencer Mundial de Ginástica, Rebeca Andrade posa com o namorado: ''Te amo, meu lindo''

Após conquista inédita para o Brasil, ginasta Rebeca Andrade celebra mais um mês de namoro com o fisiculturista Luiz Cleiton

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 08h50

Após conquistar ouro no individual geral e bronze no solo no Mundial de Ginástica, Rebeca Andrade (23) usou as redes sociais para se declarar para o namorado!

A principal atleta da ginástica artística do Brasil fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o mundial em Liverpool, na Inglaterra na última semana com a última apresentação de "Baile de Favela".

Em seu feed no Instagram, na manhã desta segunda-feira, 07, ela compartilhou um clique em que aparece curtindo dia de praia ao lado do amado, o fisiculturista Luiz Cleiton.

Comemorando mais um mês de namoro com o atleta, Rebeca fez uma declaração fofa para Luiz. "Mais um ao seu lado... Te amo meu lindo", escreveu Rebeca Andrade ao legendar a foto.

No vídeo em que a ginasta publicou dançando e exibindo suas duas medalhas, o namorado comentou pedindo pra ela atender o telefone: "Adoreeei a dança,mas me atende aí na moral. Hahah", pediu ele.

Vale destacar que a primeira publicação de Rebeca com Luiz Cleiton foi no dia dos namorados, dia 12 de junho.

Confira a foto de Rebeca Andrade com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade faz agradecimento após conquistar ouro em no Mundial de Ginástica

Na quinta-feira, 03, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no Mundial de ginástica artística em Liverpool, na Inglaterra. Ela garantiu o título inédito para o Brasil no individual geral após somar 56,899 pontos na final.

Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou algumas fotos em que aparece na competição e também da medalha que ganhou, e aproveitou para agradecer o apoio de sua equipe e também de quem estava torcendo por ela. "Ela veio, nós conseguimos @franciscogym. Campeã mundial de individual geral! Obrigada equipe multidisciplinar, equipe técnica e obrigada a todos pela torcida!", escreveu a ginasta na legenda da publicação.

