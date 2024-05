Gaúcha, Helena Rizzo diz que ficou sem dormir após desastres: 'Muito angustiada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Rizzo, jurada do Masterchef, falou como tem acompanhado à distância a tragédia que o Rio Grande do Sul está enfrentando

Helena Rizzo, uma das juradas do Masterchef Brasil, revelou que ficou uma semana sem dormir pensando nas vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a gaúcha afirmou que, apesar de não estar presente como voluntária, tem trabalhado com doações e logo fará um jantar solidário em seus restaurantes.

"Quando aconteceu, eu fiquei falando com muitas pessoas, entrei em grupos para saber como poderia ajudar. Porque a gente sente uma angústia e uma impotência, por a gente não estar lá ajudando também. Mas por outro lado, fiquei uma semana sem dormir, muito angustiada. Depois dei uma desencanada, porque também para fazer alguma coisa a gente precisa estar inteira", diz ela, que nasceu na cidade de Porto Alegre.

Emocionada com a situação da região, a cozinheira desabafou e destacou que ainda não consegue assimilar o que aconteceu. "Para a gente que é de lá, pega num lugar diferente", dispara Helena, que é à favor que a pauta ambiental seja cada vez mais priorizada em discussões políticas.

"Acho que a gente precisa urgentemente colocar a crise climática no centro da política, das discussões, não dá pra esperar que não vá acontecer, porque eu acho que a gente já cagou tudo. Estou muito triste", declara.

Dona do premiado restaurante Mani, em São Paulo, ela tem se preparado para divulgar oficialmente um jantar solidário em prol do Rio Grande do Sul. Marcado para o dia 17 de junho, a chef de cozinha reforça a importância de não deixar o assunto se perder, devido a urgência das famílias gaúchas.

"São 80 mil pessoas em abrigos, as pessoas vão ficar pelo menos seis meses num abrigo", diz Helena, que celebra a forma como os brasileiros têm se mobilizado: "É muito legal ver as pessoas de outros lugares que estão indo para lá. Eu fico acompanhando nos grupos, é uma força, uma colaboração, uma empatia. É muito lindo de ver isso".