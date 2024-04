Ana Paula Padrão promete Masterchef mais "raiz" e renova parceria com Jacquin

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Paula Padrão dá mais detalhes sobre nova temporada do Masterchef e faz elogios ao chef de cozinha Érick Jacquin

Em 2024, o Masterchef Brasil comemora dez anos no ar e Ana Paula Padrão (58) se mantém como apresentadora da atração durante todo esse período. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista adianta sobre as novidades e promete temporada mais "raiz" e renova parceria com Érick Jacquin (59).

Ela confessa que a nova temporada terá grandes surpresas e deve retornar com sua fórmula original: 'Bem raiz, esse Masterchef Brasil será meio que uma espécie de você: 'Nos amou por causa disso? [Fazendo menção as antigas temporadas do programa] Então venha porque você vai nos amar nesse ano'.

A CARAS Brasil conversou com Ana Paula durante a inaugurou de mais uma unidade do restaurante Ça-va Café e Bistrô, restaurante do chef de cozinha Érick Jacquin. Ela comenta sobre essa amizade de longa data com o companheiro de Masterchef.

"É curioso, eu acho que quem olha de longe não imagina duas coisas mais diferentes do que o tal do Érick Jacquin com a tal da Ana Paula Padrão, mas a gente, no fundo, tem o mesmo tipo de alma. Nós dois somos do signo de sagitário, portanto, isso já diz muito sobre como somos", declara.

"Somos bem-humorados, a gente tem um viés muito otimista diante de tudo, diante da vida, a gente gosta de aproveitar a vida e gosta de trabalhar muito e somos ambos muito generosos. Eu acho que o que nos difere é que eu passo uma imagem um pouco mais séria e organizada e ele passar uma imagem de um garoto de 14 anos, né?", brinca Ana Paula Padrão.

NA TELEVISÃO

A CARAS Brasil também conversou com o chef Érick Jacquin sobre as novidades sua trajetória na televisão. Ele já tinha uma carreira consolidada como chef de cozinha quando aceitou o desafio de integrar o elenco do MasterChef Brasil, como um dos jurados. Ele é o único que esteve presente em todas as edições do programa e confessa seu carinho pela televisão brasileira.

Brevemente, o chef compartilha sobre a experiência de ser reconhecido pelo seu trabalho na TV e como ela mudou sua trajetória profissional: "Nunca imaginei em minha vida. Nunca pensei que isso pudesse acontecer em minha vida", comenta Érick Jacquin.