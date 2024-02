Ana Paula Padrão abre o jogo sobre amizade com Jacquin: 'Muito machista'

Apresentadora Ana Paula Padrão abre o jogo sobre como é sua relação com o colega do 'Masterchef', Érick Jacquin; apresentadora revelou defeito do chef

A apresentadora Ana Paula Padrão participou do videocast Desculpa Alguma Coisa, nessa quarta-feira, 31, e fez revelações sobre sua relação com o chef Érick Jacquin nos bastidores do MasterChef Brasil, da Band.

Sendo uma comunicadora mulher, que sempre demonstra sua opinião sobre assuntos relacionados ao público feminino, a jornalista não "passou pano" para o colega de trabalho e revelou um defeito do chef.

“Eu e o Jacquin somos os palhaços do set. Aquele francês, muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa e eu acho que é por isso que a gente se dá bem. Ele é um cara muito autêntico e eu também”, falou sobre ele.

“Ele fala as porcarias dele, toma uma traulitada, quem tá perto não entende e a gente segue. A gente é muito amigo”, explicou Ana Paula Padrão sobre como lidam com as diferenças durante a convivência nos bastidores.

A comandante do MasterChef Brasil ainda refletiu sobre o machismo na mídia: “De maneira geral, as mídias sempre foram lugares onde os homens mandaram e as piadas eram as piadas que eles faziam, muito machistas. Isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha isso”.

Ana Paula Padrão reflete sobre a maturidade

Ana Paula Padrão conversou com a revista CARAS e refletiu sobre a maturidade em sua vida. "A maturidade me trouxe menos ansiedade, mais segurança e muito conforto com a vida que construí até aqui. Gosto das escolhas que fiz e amo a mulher que sou hoje. É como se eu olhasse para trás e percebesse que sou a pessoa que eu desejei, aos 30 anos, ser no futuro. Tenho um orgulho imenso disso tudo", disse ela.

Inclusive, ela contou que lida bem com o envelhecimento. "Envelhecer é um processo que tem coisas chatas e coisas ótimas. Tenho que me dedicar muito mais à minha saúde hoje: comer melhor, manter uma rotina de exercícios… não dá mais para passar a noite dançando e trabalhar no dia seguinte. Mas o ganho em estabilidade emocional é tão grande que compensa tudo isso. Tento encarar esta como uma nova fase e aproveitar o que ela tem de bom, que não é pouco", declarou.