Irmã de Davi Brito revela quantas publicidades o campeão do BBB 24 já fechou

Irmã e assessora de Davi Brito, Raquel Brito compartilhou quantos trabalhos o campeão do BBB 24 fechou após o fim do reality; confira

Na última terça-feira, 21, a irmã e assessora de Davi, Raquel Brito, compartilhou com os fãs do baiano como estão os trabalhos do campeão do BBB 24 após o fim do reality show. Ela revelou a informação por meio de seu perfil oficial no X - antigo Twitter.

"Pessoal, Davi tem 6 publis [publicidades] fechadas", disse ela em resposta a um internauta.

Pessoal Davi tem 6 publi fechada — Raquel Brito (@Raquelbritooofc) May 22, 2024

Vale lembrar que, recentemente, Davi ganhou um documentário no Globoplay. Lançado no dia 8 de maio, 'Davi, um cara comum da Bahia', acompanha a rotina das primeiras semanas do ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o confinamento do reality global. O projeto também conta com a participação de famosos que apoiaram sua permanência na casa e trechos de dramaturgia, além de se manter entre as produções mais assistidas da plataforma desde o lançamento oficial.

Globo toma decisão sobre contrato de ex-participantes após reclamações

Na última terça-feira, 21, alguns participantes do grupo pipoca do BBB 24 foram dispensados pela Globo. Eles tinham um contrato com a emissora e eram proibidos de trabalhar com marcas que não fossem autorizadas previamente.

Segundo o site Notícias da TV, apenas Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados. Após a decisão da Globo de encerrar os contratos, a maioria dos ex-brothers e sisters retiraram de suas redes sociais o endereço de e-mail que direcionava para a área comercial da emissora.

Ao que tudo indica, o fim da parceria aconteceu devido as reclamações de alguns ex-participantes, que afirmaram que estavam com dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após o reality show. Maycon Cosmer e Thalyta Alves foram alguns dos ex-BBBs que desabafaram sobre a situação na web.

"Nome no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], Serasa... Assim tá a vida do ex-BBB", revelou o cozinheiro Maycon ao mostrar os boletos que tinha que pagar.

Thalyta também desabafou sobre não ter oportunidade. "Estamos todos no mesmo barco, Titanic o nome. Infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso."

"Após a minha eliminação, tudo que recebi foram vários 'nãos' ou 'você não apareceu o suficiente', 'não gritou o suficiente', 'não tem seguidores suficiente'. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não sai cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito teria ido mais longe no jogo, mas vivi o BBB com o mesmo caráter que vivo a vida", completou a sister.