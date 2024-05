Carlinhos Brown exibe fotos raras com o filho de 27 anos

Carlinhos Brown faz homenagem para o filho Migga Freitas ao celebrar o aniversário de 27 anos do rapaz: ‘Que dia especial'

O cantor Carlinhos Brown fez uma homenagem especial para seu filho Migga Freitas nesta quarta-feira, 22. Ele celebrou o aniversário do herdeiro, que completou 27 anos, com um post no Instagram com vários fotos do rapaz.

Na legenda, Brown falou sobre a admiração que sente pelo filho. "Migue, meu filho, feliz aniversário! Que dia especial… Posso lembrar de você bebê, usando roupinha de pagão… E hoje você gigante, @miggafreitas, bem sucedido, isso me orgulha muito! Especialmente, porque vem da sua índole, e o que mais admiro é o seu afinco com sua profissão. Você é um músico responsável, acompanha artistas, produz… O mais importante é que Miguel, nas artes Migga, tem um talento gigantesco!", disse ele.

E completou: "Quero também lhe parabenizar por isso e dizer que, eu e o público aguardamos essa celebração linda do seu trabalho. Que vai verdadeiramente inundar o mundo de regozijos e felicidade, por ouvir um gigante da música! Bom, para o seu tamanho não tem bolo capaz de evidenciar tanta doçura. Deus te abençoe, meu filho! Tenha um dia maravilhoso e saúde para conquistar todas as coisas lindas, que estão por vir a sua vida!".

Vale lembrar que Carlinhos Brown tem oito filhos: Nina de Freitas, da relação com Raquel Machado; Miguel Freitas, do relacionamento com Vânia Ferso; Clara, Cecilia e Leila, do casamento com Helena Buarque de Holanda; e Daniel e Maria Madah, do relacionamento com Danielle Barvanelle.

Carlinhos Brown fez homenagem para o filho caçula

O cantor Carlinhos Brown agitou as redes sociais ao fazer uma rara aparição um dos filhos mais novos, o pequeno Daniel, que completou 5 anos de idade em fevereiro de 2024. O artista mostrou as fotos de como foi a festa de aniversário do herdeiro em pleno feriado de Carnaval e registrou a alegria da família.

"Eita que meu coração é uma passarela enorme e meu carnaval hoje tem nome: Carnadan! Pois é, meu filho caçula dos homens, Daniel, está fazendo aniversário! E que presente mais bonito! Tenho uma filha que nasceu no Natal, mas eu tenho um filho de Carnaval, afinal, também sou filho dele e essa alegria se redobra em mim! Feliz aniversário, meu filho! Que seja por muitos carnavais e muita alegria em toda sua vida! Te amo tanto!", disse ele.