Carlinhos Brown exibe fotos inéditas do filho de 5 anos: ‘Feliz aniversário’

Pai de oito filhos, Carlinhos Brown celebrou o aniversário de um dos filhos mais novos em pleno carnaval e mostra as fotos

O cantor Carlinhos Brown agitou as redes sociais ao fazer uma rara aparição um dos filhos mais novos, o pequeno Daniel, que acaba de completar 5 anos de idade. O artista mostrou as fotos de como foi a festa de aniversário do herdeiro em pleno feriado de Carnaval e registrou a alegria da família.

"Eita que meu coração é uma passarela enorme e meu carnaval hoje tem nome: Carnadan! Pois é, meu filho caçula dos homens, Daniel, está fazendo aniversário! E que presente mais bonito! Tenho uma filha que nasceu no Natal, mas eu tenho um filho de Carnaval, afinal, também sou filho dele e essa alegria se redobra em mim! Feliz aniversário, meu filho! Que seja por muitos carnavais e muita alegria em toda sua vida! Te amo tanto!", disse ele.

Vale lembrar que Carlinhos Brown tem oito filhos: Nina de Freitas, da relação com Raquel Machado; Miguel Freitas, do relacionamento com Vânia Ferso; Clara, Cecilia e Leila, do casamento com Helena Buarque de Holanda; e Daniel e Maria Madah, do relacionamento com Danielle Barvanelle.

Carlinhos Brown fez homenagem para a mãe

Carlinhos Brown encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto ao lado de sua mãe, dona Madalena Santos, que está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 23. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor e compositor, que está com 60 anos, compartilhou um clique em que aparece sorridente ao lado da aniversariante do dia e aproveitou para prestar uma bela homenagem para ela.

"Hoje é dia do meu amor! Sim, a mãe é um primeiro amo e essa consistência nos ensina esse caminho de beleza no qual devemos nos comportar e ser transbordante sim em todas situações", escreveu ele no começo do texto.

"O amor da mãe ensina amar a mulher amada, beijar o homem como beija o pai, abraçar o seu filho e ver tudo que nasce. O olhar de respeito e dar continuidade ao planeta. Escrevi em uma canção que o planeta é a cópia da barriga da mulher. Sou muito feliz que minha mãe me fez universo. Feliz Aniversário Mainha", finalizou a homenagem.

Os fãs de Brown também deixaram mensagens de felicirações para dona Madalena. "Que lindeza, meu mestre!!! Ahhh a força de uma mãe!!! Viva Dona Madalena!!! Vida Longa!!! Muitas felicidades!", disse um seguidor. "Parabéns, Dona Madalena", escreveu outra. "Feliz aniversário. Saúde, paz e felicidade sempre", desejou uma terceira.