Carlinhos Brown comemora aniversário da mãe com bela homenagem: "Meu amor"

Nas redes sociais, o cantor Carlinhos Brown prestou uma bela homenagem no aniversário de sua mãe, dona Madalena

Carlinhos Brown encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto ao lado de sua mãe, dona Madalena Santos, que está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor e compositor, que está com 60 anos, compartilhou um clique em que aparece sorridente ao lado da aniversariante do dia e aproveitou para prestar uma bela homenagem para ela.

"Hoje é dia do meu amor! Sim, a mãe é um primeiro amo e essa consistência nos ensina esse caminho de beleza no qual devemos nos comportar e ser transbordante sim em todas situações", escreveu ele no começo do texto.

"O amor da mãe ensina amar a mulher amada, beijar o homem como beija o pai, abraçar o seu filho e ver tudo que nasce. O olhar de respeito e dar continuidade ao planeta. Escrevi em uma canção que o planeta é a cópia da barriga da mulher. Sou muito feliz que minha mãe me fez universo. Feliz Aniversário Mainha", finalizou a homenagem.

Os fãs de Brown também deixaram mensagens de felicirações para dona Madalena. "Que lindeza, meu mestre!!! Ahhh a força de uma mãe!!! Viva Dona Madalena!!! Vida Longa!!! Muitas felicidades!", disse um seguidor. "Parabéns, Dona Madalena", escreveu outra. "Feliz aniversário. Saúde, paz e felicidade sempre", desejou uma terceira.

Confira a homenagem:

Aniversário da esposa

No último dia 15, Carlinhos também comemorou nas redes sociais o aniversário da esposa, Danielle Barvanelle, com quem tem dois filhos. Ele postou um lindo clique ao lado da mulher, mãe dos seus caçulas, Daniel e Maria Madah, e declarou seu amor.

"Dani. Hoje nesse especial dia, fortalecido por outro aniversariante que é Fernando de Bulhões, o nosso amabilíssimo Santo Antonio, eu te desejo na fé que tenho e ao amor que sinto, um Feliz Aniversário. Que você sempre mantenha essa energia linda de cuidados com a nossa família, e em especial ao nossos filhos. E seja feliz em todos os momentos de sua vida. Mais uma vez, Feliz Aniversário", escreveu ele.