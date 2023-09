Sthefany Brito se emociona ao falar sobre Kayky Brito: "Ele é um gigante"

A atriz Sthefany Brito deixou o hospital e falou sobre o irmão, Kayky Brito, que está internado após ser atropelado na madrugada deste sábado, 2

A atriz Sthefany Brito deu uma declaração à imprensa sobre o seu irmão, o ator Kayky Brito, de 34 anos, ao deixar o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, e teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

Bastante emocionada, ela falou sobre a expectativa da família para que o irmão se recupere e volte para a casa. "Ele é um gigante! Meu filho, o filho dele e a nossa família estão esperando ele voltar. Daqui a pouco será ele quem estará aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo", disse ela, aos prantos. Nesta tarde, Kayky foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, Sthefany se manifestou nas redes sociais sobre o quadro de saúde do irmão após a notícia do acidente ser divulgada. "O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", informou a atriz.

Motorista revela como foi o acidente com Kayky Brito

O motorista de um carro de aplicativo revelou novo detalhe sobre o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele atropelou o ator durante a madrugada deste sábado, 2, enquanto circulava em uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com um passageiro no veículo.

De acordo com o Jornal Extra, o motorista contou à polícia em seu depoimento que o ator atravessou a avenida de forma repentina e correndo. Assim, ele foi surpreendido com a aparição do ator na pista e tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu. O ator colidiu contra o carro e caiu no asfalto. Saiba mais!