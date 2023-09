Quem é a mãe do filho de Kayky Brito? Ator namora com jornalista

Kayky Brito namora com a jornalista Tamara Dalcanale há poucos anos e ela é a mãe do seu filho, Kael. Veja fotos da família

O ator Kayky Brito está internado em estado grave em um hospital municipal no Rio de Janeiro depois de ter sido atropelado em uma avenida durante a madrugada deste sábado. Discreto com a sua vida pessoal, o artista segue uma rotina longe dos holofotes com sua família. O ator namora com a jornalista Tamara Dalcanale, que é a mãe do seu filho, Kael, de 1 ano e meio .

Tamara é jornalista e influenciadora digital. Porém, ela faz posts discretos nas redes sociais. Ela compartilha publieditorias e momentos com seus três filhos. Além de ser mãe de Kael, ela tem mais dois filhos: Felipe, de 7 anos, e Carolina, de 5 anos, frutos de relacionamento anterior. Ela mora em Curitiba com sua família, que é para onde Kayky se mudou quando a amada engravidou para ficar mais perto deles.

Juntos desde 2021, Tamara e Kayky são discretos e quase não postam fotos juntos nas redes sociais. Durante a gravidez dela, eles surgiram abraçados em fotos feitas para mostrar o crescimento da barriga dela. Os dois costumam aparecer mais com o filho em comum.

Vale lembrar que Tamara estava no show do cantor Post Malone, em Curitiba, quando Kayky foi atropelado no Rio de Janeiro. Por enquanto, ela não se pronunciou nas redes sociais sobre a internação do pai do seu filho.

Veja as fotos da mãe do filho de Kayky Brito:

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava uma avenida durante a madrugada. O motorista prestou socorro ao artista, que levado às pressas ao hospital. O motorista foi levado pela polícia militar e fez exames para detectar se estava alcoolizado e o resultado foi negativo. No hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele está no CTI e a família ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.