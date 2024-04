Pedido de demissão de Eliana pega todos de surpresa no SBT

Eliana pediu demissão do SBT após 15 anos. A CARAS Brasil descobriu como ficou o clima nos bastidores da emissora

A saída de Eliana (51) do SBT após 15 anos, nesta segunda-feira, 1º, pegou os colegas de trabalho de surpresa. A apresentadora pediu demissão da emissora para seguir novos desafios profissionais, o que foi confirmado pela própria empresa em um comunicado enviado à imprensa no início desta tarde. Nos bastidores o clima é de despedida.

Em conversa com a CARAS Brasil, uma fonte diz que a informação inicialmente foi encarada como uma brincadeira do Dia da Mentira. No entanto, com o envio do comunicado para jornalistas, a situação passou a ser encarada com seriedade.

Eliana vai permanecer no ar até junho, tempo para a rede criar uma atração substituta para o horário. A atual equipe da comunicadora deve ser reaproveitada no novo projeto.

Muito já se falava sobre a permanência da apresentadora no SBT, o que frequentemente era assunto nas rodas de conversas na sede da TV. A proximidade dela com a Globo era observada atentamente por funcionários da casa. Além disso, o aparente desgaste entre as partes era notório para quem trabalha no canal ou cobre bastidor da TV.

Eliana não compareceu ao evento de lançamento da programação 2024 da emissora. Com Daniela Beyruti (47) na presidência da rede, mudanças estão sendo feitas na grade para torná-la mais competitiva no ibope.

"O SBT, sua diretoria e Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional em junho de 2024. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro", diz o comunicado.

Eliana ainda não revelou qual será a sua nova casa. No ano passado, a loira fez a sua estreia na Globo como convidada do Criança Esperança ao lado de Xuxa Meneghel (61) e Angélica (50). Ela negou ida para a concorrente em entrevistas e sempre tentou amenizar o clima das especulações.