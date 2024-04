Rebeca Abravanel pode ser a substituta de Eliana; saiba mais

Após anúncio de saída de Eliana do SBT, Rebeca Abravanel pode ser a escolhida de Silvio Santos e da emissora para ficar no lugar da loira

Desde que Eliana anunciou sua saída do SBT após 15 anos na emissora de Silvio Santos, o público se questiona quem ficará no lugar da loira e ocupará o horário nas tardes de domingo. Segundo o site F5, o dono do baú e outros responsáveis lá dentro já têm um nome.

A pessoa que está na frente para entreter o público no espaço que será deixado por Eliana é a filha número cinco do comunicador, a apresentadora Rebeca Abravanel, que nos últimos meses teve seu primeiro filho com o jogador de futebol Alexandre Pato.

Conforme apurado pelo portal, ela está sendo cotada para o cargo já que tem uma boa avaliação pela direção do SBT e também é bem querida pelo público.

Rebeca Abravanel estreou na emissora do pai em 2016, no Caldeirão da Sorte, e depois se tornou a comandante do Roda a Roda. Em janeiro deste ano, a famosa pediu a licença maternidade de seis meses para cuidar de Benjamin.

Vale lembrar que a gravidez dela foi revelada em setembro pelo jornalista Leo Dias, com a permissão de uma das herdeiras de Silvio Santos. Em novembro, durante a apresentação do Teleton, ela fez uma espécie de chá revelação para o público saber o sexo de seu bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Pedido de demissão de Eliana pega todos de surpresa no SBT

Em conversa com a CARAS Brasil, uma fonte diz que a informação inicialmente foi encarada como uma brincadeira do Dia da Mentira. No entanto, com o envio do comunicado para jornalistas, a situação passou a ser encarada com seriedade.

Eliana vai permanecer no ar até junho, tempo para a rede criar uma atração substituta para o horário. A atual equipe da comunicadora deve ser reaproveitada no novo projeto.

Muito já se falava sobre a permanência da apresentadora no SBT, o que frequentemente era assunto nas rodas de conversas na sede da TV. A proximidade dela com a Globo era observada atentamente por funcionários da casa. Além disso, o aparente desgaste entre as partes era notório para quem trabalha no canal ou cobre bastidor da TV.

Eliana não compareceu ao evento de lançamento da programação 2024 da emissora. Com Daniela Beyruti (47) na presidência da rede, mudanças estão sendo feitas na grade para torná-la mais competitiva no ibope.

"O SBT, sua diretoria e Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional em junho de 2024. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro", diz o comunicado.