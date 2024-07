Mônica Martelli diverte fãs ao contar perrengue de Ingrid Guimarães em Londres

As atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães viajaram para Londres para encontrar as filhas, que estão fazendo um intercâmbio

Mônica Martelli divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 16, ao compartilhar um perrengue vivido por Ingrid Guimarães. As duas estão em Londres, na Inglaterra, para encontrar as filhas, que estão fazendo um intercâmbio.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Martelli conta que Ingrid perdeu o celular e que mobilizou o restaurante para encontrar o aparelho. "Gente, a Ingrid não está nem meia hora em Londres e já perdeu o celular, esqueceu o guarda-chuva no restaurante e perdeu o celular de novo. Não sei como vamos fazer, a gente passa o dia todo catando o que perdemos", disse a apresentadora.

Ela seguiu dando detalhes do ocorrido. "Foi uma vez que ela foi fazer xixi e deixou o celular cair atrás do vaso. Teve uma mulher que foi lá fazer xixi e o celular começou a vibrar. Aí, o que aconteceu? Ela já tinha mobilizado o restaurante inteiro para procurar, ligando para a tia que está em outro país para tentar localizar o celular", explicou.

Os fãs acharam a situação divertida. "Imagina a Ingrid mobilizando o restaurante inteiro em inglês", disse uma seguidora, lembrando que a atriz já contou que não fala muito bem o idioma. "O caos as duas juntas! Eu amo", afirmou outra. "As melhores", falou uma terceira.

Vale lembrar que Mônica Martelli é mãe de Julia, fruto de seu relacionamento com o produtor musical Jerry Marques, de quem se separou em 2012. Já Ingrid Guimarães é mãe de Clara, de seu casamento com o artista plástico René Machado. Os dois estão casados desde 2006.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Ingrid Guimarães celebra aniversário de 52 anos

No dia 5 de julho, Ingrid Guimarães completou 52 anos e a atriz usou as redes sociais para publicar novas fotos e agradecer ao carinho que recebeu de fãs e amigos em seu aniversário. "Bom dia, 52! Obrigada pelo amor de vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos vestindo um look all black. A artista apostou em um blazer preto de lantejoulas por cima de uma linda lingerie de renda, arrancando suspiros dos internautas, que enviaram felicitações a ela nos comentários.

Depois, Ingrid ganhou uma homenagem especial de uma amiga de longa data: Heloisa Périssé. A artista recordou momentos da carreira da aniversariante, incluindo quando elas trabalharam juntas em vários projetos, e escreveu uma bela mensagem. "Dia da minha irmã, minha marida, uma das pessoas mais especiais da minha vida!!! Ingrid, você é daqui do coração. Muitas felicidades, hoje e sempre!!! Te amo", declarou a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!