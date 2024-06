Adriane Galisteu diz que evitou briga com famoso: 'Resolveu falar mal de mim'

Não brigou! A apresentadora Adriane Galisteu revelou que desistiu de responder uma pessoa famosa na internet após conselho do marido

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu os internautas ao revelar que quase brigou com uma pessoa famosa na internet. Em participação no 'Venus Podcast', a loira contou que foi aconselhada por seu marido, Alexandre Iódice, a não levar adiante o 'bate-boca' na web.

Durante entrevista à Cris Paiva e Yasmin Yassine, sem mencionar nomes, Adriane explicou que a situação ocorreu há pouco tempo. "Uma pessoa famosa, com mais seguidores do que eu, inclusive, resolveu falar mal de mim, do nada, solto. Quando é do nada e por acaso me pega com tempo, que vontade de brigar que eu tenho", relatou ela, arrancando gargalhadas das anfitriãs.

"Aí eu falei: 'eu vou, eu vou [gravar um vídeo]…'. Coloquei luz, filtro, respirei, e meu marido olhando a cena, me conhece já, deixou. E eu escrevendo textão, mostrei o vídeo para ele. Ele disse: 'está maravilhoso, agora guarda'", recordou a apresentadora do reality rural 'A Fazenda', da Record TV.

De acordo com Adriane Galisteu, seu marido ressaltou que a resposta seria um desgaste, uma vez que a briga seria esquecida no dia seguinte. "Maravilhoso", declarou a loira, que seguiu o conselho. Apesar de não ter citado nomes, alguns seguidores apontaram que a história seria sobre o influenciador Lucas Guedez.

Recentemente, durante o programa 'Sabadou', de Virginia Fonseca, ele confessou ter se decepcionado com a apresentadora da Record. "Enfim, Adriane Galisteu, me perdoa, mas eu acho que ela sabe o que ela falou pra mim, que me chateou muito, assim", admitiu Lucas ao ser questionado sobre qual famoso ele era fã, mas se decepcionou quando conheceu.

Marido de Adriane Galisteu assume controle financeiro

Adriane Galisteu tem motivos de sobra para comemorar! Além de estar lançando seu novo empreendimento, a modelo e apresentadora revelou que seu casamento com Alexandre Iódice está melhor do que nunca. O motivo? O empresário assumiu a frente e passou a cuidar das finanças da esposa, o que trouxe um impacto positivo para o relacionamento.

Em entrevista ao Portal Terra, Galisteu comemorou o novo negócio da família, já que se tornou sócia de uma rede de clínicas focada em estética facial. Durante a conversa, ela elogiou o marido e revelou que ele é o responsável pelo administrativo e pela gestão financeira da família, enquanto ela se dedica à parte criativa e à imagem; confira detalhes!