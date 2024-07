Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostra os presentes para bebê

Após várias tentativas para engravidar com fertilização, Graciele Lacerda espera seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo e mostrou presentes que ganhou

Nesta terça-feira, 16, Graciele Lacerda apareceu contente em suas redes sociais ao mostrar os primeiros presentes que recebeu para o seu bebê. A influenciadora espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Graciele explicou que não foi ao show do cantor, em Barra da Estiva, na Bahia, mas que Zezé chegou no hotel com presentes para o futuro herdeiro. Os presentes foram enviados por uma fã do cantor e algumas marcas. Entre os presentes, o bebê ganhou macaquinhos escrito “Papai é o melhor” e “Amor da Mamãe”.

"Mo chegou com esses presentinhos. Touquinha, luvinha, sapatinho", explicou Graciele. "Vê se eu aguento isso, gente. Os primeiros presentinhos que recebemos. Fiquei muito feliz", compartilhou em seu story.

Os dois anunciaram a gravidez nas redes sociais na última quinta-feira, 11. Após diversas tentativas, os dois compartilharam um vídeo no qual celebram a novidade. "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", diz ela.

Graciele Lacerda conta qual foi a reação de Zezé ao saber de gravidez

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou como foi a reação do cantor ao saber que ela está grávida após várias tentativas que fizeram para ter um bebê juntos. Em seus stories no Instagram, a influenciadora até compartilhou uma foto dele de quando ficou sabendo da notícia.

Segundo a empresária do ramo da saúde, ela não conseguiu fazer suspense e nem uma surpresa para falar que está gestante. Isso porque, eles esperavam ansiosamente pelo resultado do exame em um dia já marcado. Logo ao chegar em casa, Zezé já abordou a amada, que recebeu a notícia do médico por mensagem no celular.

"Já diz tudo", escreveu Graciele Lacerda ao colocar uma foto do artista com os olhos cheios de lágrimas, mostrando emoção ao saber que tinham conseguido um bebê após cerca de sete tentativas de implantação de embriões.