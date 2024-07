João Guilherme comenta nudez em seriado que deu o que falar: ‘Desafio’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator João Guilherme comenta repercussão de cena em que surge completamente nu

A nudez de João Guilherme (22), em cena quente do seriado Da Ponte Pra Lá, que estreou em abril deste ano, na Max, ainda está dando o que falar nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o lançamento de uma marca em São Paulo, na noite desta terça-feira, 16, ele fala sobre a repercussão e como foi a preparação para interagir mais intimamente com a atriz Gabz, no set de filmagens: "Desafio".

Na trama, seu personagem Enzo aparece completamente nu, tendo relações sexuais com Malu, em um carro. Apesar de não ser tão longa, os segundos de cena o fez receber uma enchurrada de elogios na internet. “Isso é natural do ser humano, essa cena mais adulta. E eu também sou adulto há um tempo, então é bem normal. E rola uma preparação comigo mesmo, como ator, para estar à vontade na hora de fazer esse trabalho (...) Comigo e com quem é meu par em cena. Mas é normal, é mais uma cena, mais um desafio dentro do meu trabalho”, diz.

ASSISTA A CENA A SEGUIR:

a série é “da ponte pra lá” pic.twitter.com/191NkdTBu5 — julio (@abelzudo) April 13, 2024

SOBRE A PRODUÇÃO

Da Ponte Pra Lá é uma série dramática criada por Thais Falcão e Erick Andrade. A produção narra diferentes histórias ambientadas em São Paulo, cidade dividida por rios.

A grande cidade possui duas realidades muito diferentes que se conectam por pontes. De um lado, a 10ª cidade mais rica do mundo, do outro, condições de vida precária e baixa expectativa de vida. O fio condutor da série acompanha uma jovem periférica que investiga a morte do melhor amigo, um rapaz trans. A busca leva a jovem a perceber a enorme distância entre classes sociais.

Como pano de fundo, Da Ponte pra Lá utiliza a poesia, batalhas de trap e rap paulista para impulsionar os personagens e a jornada da série.