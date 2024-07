Saiba os detalhes luxuosos da casa nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Aos poucos, Virginia Fonseca e Zé Felipe têm mostrado aos admiradores os detalhes exclusivos da mansão luxuosa da família em Goiânia

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão há poucos dias de se mudarem para a casa nova, uma mansão localizada na cidade de Goiânia adquirida pelo casal no ano passado. Antes da passagem da família por lá, o imóvel passou por uma série de tranformações na estrutura para deixá-la de acordo com os gostos dos proprietários. Nas redes, Virginia costuma compartilhar um pouco da obra, mantendo a ansiedade dos seguidores pelo vislumbre final. Confira a seguir o que já se sabe sobre os detalhes da mansão.

Desde o início da construção, os seguidores de Virginia já sabiam que a casa seria um projeto gradioso. O terreno escolhido pela família tem 7 mil metros quadrados, que foram ocupados por instalações diversas que buscam garantir o bem-estar da família, atendendo todas as necessidades deles.

A começar pelas filhas da influencer, Maria Alice e Maria Flor, que terão quartos próprios com design projetada no gosto da mãe cada uma delas, além do quarto de José Leonardo, de quem Virginia está grávida. Os filhos também terão a própria brinquedoteca de dois andares.

Os quartos das crianças são algumas das sete suítes que a casa comporta, garantindo o conforto também do proprietários, Virginia e Zé, e da mãe da influenciadora, Margareth Serrão. O casal também pensou na segurança da família, colocando fechaduras eletrônicas com senha em cada uma das portas.

O casarão também conta com uma piscina que pode ser climatizada a gosto dos moradores, academia, adega, cinema, SPA, estúdio de gravação, para as produções de Zé Felipe, área de lazer e uma impressionante praia artificial.

Virginia mostra adega da família e brinca com seguidores

Recentemente, a influenciadora deu uma passadinha na obra e mostrou aos seguidores a grande adega em que investiu. No entanto, Virginia reforçou o fato de que ainda não tinha bebidas para preencher o espaço, fazendo uma sugestão aos seguidores e amigos: "Já está podendo por vinho aqui, então quem quiser manda vinho para a 'Vivíbora' pode mandar".