Veja como é a sala de estar da mansão de Thiago Silva e Belle Silva

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva exibe foto de como é a decoração da sala de estar da mansão de Mangaratiba

O jogador de futebol Thiago Silva e a esposa, a influenciadora digital Belle Silva, são os donos de uma mansão luxuosa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e estão finalizando a decoração do espaço. Tanto que ela mostrou para os fãs como ficou a sala de estar da propriedade, que conta com detalhes sofisticados.

A sala de estar conta com pé direito duplo, parede de cimento queimado, móveis de couro e madeira e um tapete enorme em todo o espaço. Além disso, o ambiente é integrado com a sala de jantar com mesa gigante, lustres combinando e até uma adega climatizada.

Os itens decorativos do espaço seguem a linha minimalista, com vasos de vidro transparente, livros e pequenos objetos em tons neutros.

Thiago e Belle viviam na Inglaterra, mas ele se mudou para o Rio de Janeiro ao ser transferido para o time Fluminense. Com isso, a família está frequentando mais a casa de Mangaratiba.

O salão de beleza de Belle Silva na mansão

A influenciadora digital Belle Silva, que é casada com o jogador de futebol Thiago Silva, surpreendeu seus fãs ao revelar que tem um salão de beleza dentro de casa. Ela está passando uma temporada na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e mostrou o seu cantinho da beleza dentro da propriedade.

Ela reservou um dos cômodos do local para montar o seu próprio salão de beleza, com lavatório profissional para lavar o cabelo e até toalhas personalizadas com o seu nome. Belle contou que os fãs vivem pedindo para ela mostrar mais detalhes de sua casa, mas ela reservada com a sua intimidade.

“Vocês pediram para eu mostrar a casa. A casa inteira eu não vou mostrar, mas vou mostrar um cantinho. Esse aqui é o cantinho da beleza. Ainda estou decorando. Tem decoração que só eu posso fazer”, disse ela.

A mansão também conta com uma quadra de areia, área externa com móveis na cor rosa e também uma sala de cinema com poltronas de couro.