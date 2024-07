João Gomes e Ary Mirelle fazem festa temática de anime para o filho

Em comemoração aos 6 meses de Jorge, Ary Mirelle e João Gomes promoveram uma festa temática grandiosa do anime 'Demon Slayer'

João Gomes e Ary Mirelle celebraram mais um mesversário de Jorge e fizeram uma festa em grande estilo para o pequeno, nesta terça-feira (16). Os pais, que se mostram engajados em criar cenários criativos para as comemorações do bebê, fizeram a festança de seis meses de Jorge com o tema de Demon Slayer, um anime popular entre os fãs das animações japonesas. A família aproveitou o momento para vestirem fantasias do desenho.

"Tem algum fã de 'Demon Slayer' aí para comemorar os seis meses desse Tanjiro lindo?", escreveu a mãe do bebê na publicação. Enquanto o filho foi vestido com as roupas do protagonista, Tanjiro Kamado, os pais escolheram personagens secundários: Ary se fantasiou como Nezuko Kamado e João como Inosuke Hashibira.

Nos comentários, fãs se derreteram pela família e pela fofura do bebê: "Vocês escolheram o melhor tema", comentou uma seguidora. "Família linda! A gente sente a alegria genuína daqui", pontuou a outra. "O jorginho está um fofo", elogiou um usuário do Instagram.

Não é a primeira vez que a família exibe a paixão por animes na festa do bebê. O casal já promoveu festinhas de outros personagens famosos dos desenhos, como é o caso de Naruto e One Piece. A animação da Disney, Lilo & Stich, também foi escolhida em uma das ocasiões.

Jorge tem diagnóstico de bronqueolite

Recentemente, Ary alertou outras mãe que a seguem sobre as doenças transmitidas pelo ar que podem trazer risco à saúde de bebês. O alerta veio depois do filho da influenciadora passar alguns dias com uma série de problemas para respirar em decorrência de uma bronqueolite:

“Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. (...) Febre, tosse, secreção, obstrução nasal, dificuldade para respirar (ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando)", relatou ela.